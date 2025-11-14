En la madrugada de este viernes, hombres armados atentaron contra el senador y exgobernador de ese departamento, Temístocles Ortega Narváez, cuando viajaba por carretera entre Cali y Popayán. Pese a que su vehículo recibió al menos seis impactos de bala, el congresista y su equipo de seguridad resultaron ilesos.

El hecho ocurrió hacia las dos de la mañana en el sector de El Túnel, en jurisdicción de Cajibío, un punto crítico de la Vía Panamericana donde actualmente se adelantan obras de la doble calzada entre Popayán y Santander de Quilichao. Ortega tuvo que desplazarse por tierra debido a la cancelación del vuelo entre Bogotá y Popayán, lo que obligó a los pasajeros a viajar primero hasta Cali.

Según los primeros reportes, dos vehículos intentaron cerrar la camioneta en la que se movilizaba el congresista, su conductor y un escolta de la Policía. De los automotores descendieron varios hombres armados con fusiles y armas cortas, quienes abrieron fuego en repetidas oportunidades contra el esquema de seguridad. La reacción del conductor y del escolta permitió romper el cerco y continuar la marcha pese a la persecución.

“Fuimos perseguidos hasta la entrada de Popayán, pero el conductor impidió que nos alcanzaran. Salimos por fortuna todos ilesos”, declaró Ortega, quien confirmó que su camioneta recibió seis disparos. También reiteró que había solicitado a la Unidad Nacional de Protección (UNP) un refuerzo en su esquema de seguridad, ante las constantes alertas por amenazas y el deterioro de la situación en el Cauca.

“Muy difícil la situación de inseguridad del Cauca”, dijo, al tiempo que agradeció a su conductor y a su escolta por la reacción que evitó una tragedia. También aseguró que mantendrá su agenda legislativa y territorial pese a las amenazas.

El atentado contra Temístocles Ortega ocurre en una semana marcada por hechos similares contra autoridades regionales. El lunes, el gobernador de Arauca, Renson Jesús Martínez, también salió ileso de un ataque armado cuando se desplazaba entre Fortul y Tame. Imágenes posteriores mostraron los impactos de bala en la camioneta blindada en la que se movilizaba.

Estas son las imágenes que compartió el mismo senador:

En el sitio El Túnel a esta hora antes de Popayán fuimos atacados con por delincuentes con armas largas y cortadas que se movilizaban en dos carros -uno delante y otro atrás-, el vehículo recibió 6 impactos. Logramos escapar gracias a la pericia y valentía del conductor de la… pic.twitter.com/8KvpGBYaib — Temistocles Ortega (@temisortega) November 14, 2025

Un ataque en medio de una ola de violencia en el Cauca

El atentado se suma a una serie de hechos violentos registrados en las últimas horas en este departamento. En la misma Vía Panamericana, pero a la altura de Rosas, hombres armados vestidos de camuflado obligaron a conductores a detener vehículos de carga, los atravesaron en la carretera, dispararon a las llantas y marcaron grafitis del frente Carlos Patiño, uno de los grupos de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’.

En paralelo, en la vía Buga – Buenaventura aparecieron tres cilindros metálicos con logos de las mismas disidencias, lo que obligó al cierre preventivo de la carretera por varias horas. Aunque luego se descartó que tuvieran explosivos, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, aseguró que estas acciones serían una respuesta a los bombardeos de la Fuerza Pública contra campamentos de alias ‘Mordisco’.

La violencia también golpeó a la infraestructura de seguridad: en las últimas 48 horas se reportaron ataques contra estaciones de Policía en Padilla, Suárez, Caloto, Inzá, El Patía y Timbío.

