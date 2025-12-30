El decreto del Gobierno nacional que fijó el salario mínimo para 2026 con un aumento del 22,7 %, dejando el ingreso básico cercano a 1,75 millones de peses mensuales, despertó una fuerte reacción en sectores empresariales, académicos y sindicales, que advierten sobre posibles efectos adversos para la economía en el mediano plazo.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Golpe a trabajadores independientes por aumento del salario mínimo; Pila quedaría impagable)

Gremios empresariales de Antioquia manifestaron su preocupación por el impacto del incremento en los costos laborales, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. Desde la Intergremial de Antioquia señalaron que el ajuste podría presionar los precios, afectar la sostenibilidad de los negocios y dificultar la creación de empleo formal en una región donde ese tipo de empresas concentra buena parte de la actividad económica.

Lee También

José Manuel Restrepo criticó aumento del salario mínimo

En la misma línea, el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo calificó la decisión como una medida de alto riesgo. Según su análisis, el aumento del salario mínimo podría ofrecer un alivio inmediato, pero también incentivar la informalidad, elevar los costos de producción y reducir la capacidad de contratación.

“Este tipo de aumentos desmedidos son pan para hoy y hambre para mañana, porque terminan aumentando la informalidad, elevando la inflación y reduciendo el poder adquisitivo de los más vulnerables… populismo, será empobrecedor”, afirmó Restrepo.

Para Restrepo, el decreto encaja en la expresión “pan para hoy y hambre para mañana”, al advertir que el impacto negativo se reflejaría en el empleo y el poder adquisitivo futuro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por José Manuel Restrepo Abondano (@jmrestrepoa)

Por su parte, el Gobierno nacional defendió el aumento como una herramienta para fortalecer el ingreso de los trabajadores con menores recursos y dinamizar el consumo interno. El presidente explicó que la cifra del 22,7 % se definió por decreto luego de que no se alcanzara un acuerdo entre empresarios y centrales obreras durante la negociación salarial.

Mientras el Ejecutivo insiste en que el incremento ayudará a reducir la desigualdad, los sectores críticos sostienen que una subida de esta magnitud puede presionar la inflación, debilitar el empleo formal y aumentar la carga económica para empresas y consumidores. El debate, lejos de cerrarse, continúa abierto sobre los efectos reales del salario mínimo en la economía colombiana para 2026.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.