El anuncio del Gobierno nacional de decretar un aumento del salario mínimo cercano al 23 % para 2026 provocó una reacción inmediata en los mercados financieros. Las tasas de interés de la deuda pública colombiana subieron con fuerza, reflejando la preocupación de los inversionistas por el impacto macroeconómico de la decisión.

Así lo indicó Andrés Pardo Amézquita, exviceministro de Hacienda y actual director de estrategia macro para América Latina de XP Investments, quien afirmó que durante la jornada, la tasa de los TES a 10 años subió más de 33 puntos básicos.

Este movimiento pondría en evidencia un mayor nivel de riesgo percibido sobre la economía colombiana, según Pardo, y traería mayores presiones inflacionarias y fiscales luego del decreto anunciado por el Ejecutivo.

Así mismo aseguró que la medida podría llevar al Banco de la República a mantener una postura monetaria más restrictiva. En ese escenario, la tasa de referencia se mantendría elevada por más tiempo o incluso subiría, con el objetivo de contener efectos inflacionarios derivados del mayor costo laboral.

“El mercado percibe que esto presionaría al Banco de la República a incrementar aún más su tasa de referencia y también generaría mayor presión fiscal”, indicó Pardo.

Tasas de interés de la deuda de Colombia 🇨🇴 reaccionaron fuertemente al alza ante la supuesta propuesta de aumentar el salario mínimo en 23% para 2026. La tasa de los TES a 10 años aumentó más de 33 pbs en la sesión de hoy (ver gráfico). El mercado percibe que esto presionaría al… pic.twitter.com/17ovslCwAH — Andres Pardo A. (@andrespardoa) December 29, 2025

Deudores saldrían afectados por incremento del salario mínimo

El aumento en las tasas de los TES suele anticipar condiciones financieras más exigentes. Para los hogares y empresas endeudadas, esto se traduce en créditos más costosos, especialmente en préstamos de tasa variable o en aquellos que requieren refinanciación. Hipotecas, créditos de consumo y financiación empresarial podrían enfrentar cuotas más altas en los próximos meses.

Este entorno reduce el margen de maniobra de los deudores y limita la capacidad de acceso a nuevo crédito, lo que impacta directamente la actividad económica.

El decreto también incrementa el gasto público, ya que múltiples rubros del presupuesto nacional se encuentran indexados al mínimo, como salarios del sector público, pensiones y transferencias. Este aumento del gasto presiona el déficit fiscal y eleva las necesidades de financiamiento del Estado.

