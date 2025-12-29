Mientras desde el Gobierno de Gustavo Petro se celebra el aumento del salario mínimo, que incrementó en un 23.7 %, para millones de trabajadores independientes la realidad es muy distinta.

Esto porque el alza se traduce en un golpe directo por el costo del pago de la seguridad social, cuya base de cotización para 2026 sería cercana a 501.848 pesos, pero sin el costo de la ARL (Administradora de Riesgos Laboral).

Basta revisar las cifras de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (Pila) para entender la magnitud del problema. Un trabajador independiente pasó de pagar $ 296.200 en 2022 a 405.800 en 2025.

Aporte Pila para trabajadores independientes aumentó un 37 % en tres años

Mientras el trabajador asalariado comparte el costo de la seguridad social con su empleador. El independiente, en cambio, paga el 100 % de los aportes, que entre 2022 y 2025 subieron un 37 %, de la siguiente manera:

2022 en $ 296.200

$ 296.200 2023: $ 330.600 ( +11,6% )

$ 330.600 ( ) 2024: $ 370.500 ( +12,1% )

$ 370.500 ( ) 2025: $ 405.800 (+9,5%)

De acuerdo con el comentarista político, Andrés Rojas Franco, “ese aumento no vino acompañado de un incremento automático del ingreso, como sí ocurre con el asalariado cuando sube el salario mínimo”.

Un trabajador independiente pasó de pagar por PILA: 2022: $296.200 2023: $330.600 (+11,6%) 2024: $370.500 (+12,1%) 2025: $405.800 (+9,5%) 👉 En solo tres años, el aporte obligatorio subió 37%. Ese aumento no vino acompañado de un… https://t.co/E8tzokJLWu — ANDRES ROJAS FRANCO (@Momentistas) December 29, 2025

¿Cómo se calcula el pago de Pila en Colombia?

El valor que un trabajador independiente paga mensualmente por la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (Pila) no es arbitrario ni depende de su ingreso real del mes. Se calcula a partir de una fórmula legal que, aunque parece técnica, tiene efectos profundos sobre su bolsillo.

1. Base de cotización: el 40 % del ingreso

Para los trabajadores independientes, la ley establece que el Ingreso Base de Cotización (IBC) corresponde al 40 % del ingreso mensual, con dos límites claros:

Mínimo: 1 salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV).

1 salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV). Máximo: 25 salarios mínimos.

En la práctica, esto significa que aunque el ingreso real del independiente sea bajo o inestable, el sistema le exige cotizar como mínimo sobre un salario mínimo completo.

2. Tasas obligatorias de aporte

Sobre ese IBC se aplican los siguientes porcentajes obligatorios:

Salud: 12,5%

12,5% Pensión: 16%

16% Riesgos laborales (ARL): entre 0,522 % y 6,96 % (según el nivel de riesgo; la mayoría cotiza en el nivel más bajo)

En total, un trabajador independiente paga alrededor del 28 % al 30% de su IBC cada mes, asumiendo el 100% del costo, sin ningún tipo de cofinanciación.

