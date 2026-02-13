El salario integral es una forma especial de remuneración que combina dentro de un solo pago la compensación por el trabajo ordinario y la mayoría de prestaciones sociales, como primas, cesantías, intereses sobre cesantías, recargos por trabajo nocturno y dominical, entre otros, sin necesidad de pagarlos por separado. Este esquema solo puede pactarse cuando el ingreso mensual es equivalente a, como mínimo, 13 salarios mínimos legales vigentes, lo que lo hace exclusivo para cargos de mayor responsabilidad o niveles ejecutivos en las empresas.

La ley laboral colombiana (artículo 132 del Código Sustantivo del Trabajo) establece que el salario integral debe incluir un factor salarial equivalente a 10 salarios mínimos, más un factor prestacional de al menos 30% adicional, que cubre estos beneficios de manera anticipada. De esta manera, el pago mensual refleja tanto la remuneración básica como las prestaciones laborales, simplificando la nómina tanto para empleadores como para empleados bajo este régimen.

¿Qué pasará con salario integral?

El salario integral, con el incremento al mínimo, había subido más del 24 %, explicaron en Blu Radio. Esto quiere decir que las personas que devengaban este sueldo pasaron a ganarse 22’761.765 pesos mensuales. No obstante, en la emisora citada aseguraron que, hasta el momento, casi el 14 % de las empresas tuvieron que pasar a los trabajadores del integral al “ordinario”.

El estudio de la Federación Colombiana de Gestión Humana (Acrip) indició que la mitad de las empresas todavía no sabe qué hacer con el salario integral. El 39 % haría la transición al salario ordinario y el 25 % lo mantendría, y les rebajarían el sueldo por esta decisión del Consejo de Estado de suspender el incremento.

Sin embargo, estas cifras pueden cambiar, pues las empresas deberán revisar qué pasará con el salario mínimo y determinar si, definitivamente, terminan de mover a los trabajadores. Mientras tanto, el Gobierno tiene 8 días para publicar un nuevo decreto con el nuevo sueldo mínimo, pues el Consejo de Estado tumbó la propuesta de Petro.

¿Por qué se cayó decreto del salario mínimo?

El Consejo de Estado explicó que las medidas cautelares buscan proteger de manera temporal el objeto del proceso y garantizar que una eventual sentencia favorable tenga efectos reales. No obstante, aclaró que esta decisión no significa que ya se haya tomado una postura definitiva sobre el fondo del asunto, es decir, sobre si el decreto que fijó el salario mínimo debe mantenerse o anularse.

La demanda pedía suspender provisionalmente el Decreto 1469, que estableció un aumento del 23 % del salario mínimo, al considerar que incumplió el artículo 8 de la Ley 278 de 1996. Según los demandantes, el Gobierno no justificó adecuadamente variables técnicas como la inflación, la productividad, el crecimiento del PIB y la meta inflacionaria. El alto tribunal acogió estos argumentos y decidió congelar los efectos del decreto hasta que se expida uno nuevo ajustado a los criterios legales.

