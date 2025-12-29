La negociación del salario mínimo para 2026 en Colombia llegó a un momento decisivo hoy. Esto, luego de que empresarios y sindicatos no alcanzaran un acuerdo y llevaran a que el incremento fuera definido por decreto. Durante las últimas semanas, las posiciones se mantuvieron distantes y el ambiente fue tenso.

La brecha entre las propuestas alcanzó nueve puntos porcentuales: los sindicatos plantearon un aumento del 16 % para el salario mínimo y el auxilio de transporte, al considerar necesario proteger el poder adquisitivo de los hogares frente a la inflación y avanzar hacia el concepto de salario digno.

En contraste, los empresarios propusieron un incremento del 7,21 %, cifra que, según los gremios, superó el cálculo técnico basado en inflación y productividad y representó un esfuerzo considerable en un entorno económico complejo.

Desde este sector se advirtió que aumentos más altos podrían afectar el empleo formal, la competitividad y profundizar la informalidad, además de generar mayores presiones inflacionarias por la indexación de precios. El Gobierno intentó acercar las posiciones, aunque reconoció la dificultad de lograr consensos.

Analistas y centros de estudio alertaron sobre los efectos indirectos de incrementos elevados, como el encarecimiento de bienes y servicios, impactos en la vivienda VIS y mayores costos laborales sin aumentos equivalentes en productividad.

¿Cómo quedó salario mínimo 2026 en Colombia?

Con la idea de establecer un salario mínimo vital, el presidente Petro estableció que el aumento que el salario mínimo en Colombia será del 22,7 %, por lo que quedará en 1’746.882 pesos en 2026.

Al mismo tiempo, el auxilio de transporte aumenta un 24,5 % y pasa de 200.000 a 253.118 pesos mensuales. Sumando el salario básico y el auxilio de transporte, el ingreso mínimo total mensual para 2026 con este escenario es de 2’000.000 pesos mensuales.

Acá, el anuncio del presidente:

¿Qué cosas suben con el salario mínimo?

En Colombia, el salario mínimo funciona como una referencia clave para ajustar automáticamente numerosos precios, tarifas y valores de la economía, un fenómeno conocido como indexación. Cuando el salario mínimo sube, también aumentan varios bienes y servicios, incluso para personas que no ganan ese salario.

Uno de los principales rubros es el auxilio de transporte, que se incrementa en el mismo porcentaje. También se ajustan trámites y pagos oficiales, como multas, sanciones, cuotas moderadoras en salud, copagos, tarifas notariales, derechos de tránsito, comparendos y algunos impuestos y tasas administradas por entidades públicas.

En el sector vivienda, el salario mínimo incide en los topes de precios de la vivienda de interés social (VIS), en los valores de arriendos y en ciertos subsidios habitacionales, lo que puede encarecer el acceso a vivienda si los apoyos no suben al mismo ritmo.

En educación, aumentan matrículas y pensiones de colegios privados que están indexados al salario mínimo, así como algunos costos universitarios. En transporte, pueden subir tarifas de transporte público, peajes y servicios asociados.

Además, muchos contratos laborales, comerciales y de servicios usan el salario mínimo como base para reajustes automáticos. Por esta razón, aunque el aumento del salario mínimo busca proteger el ingreso de los trabajadores, su indexación generalizada puede trasladarse a precios más altos en toda la economía y presionar la inflación.

