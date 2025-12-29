El aumento del salario mínimo para 2026 no solo impactará el ingreso de millones de trabajadores, sino también el precio de productos cotidianos como el pollo asado, uno de los alimentos más populares en los hogares colombianos.

Comerciantes del sector de comidas preparadas advierten que el ajuste salarial podría trasladarse parcialmente a los consumidores, debido al incremento en los costos operativos.

Actualmente, el precio de un pollo asado en Colombia varía de forma significativa según la ciudad y el establecimiento. Antes del aumento del salario mínimo, el valor podía oscilar entre los $20.900 y los $52.900, dependiendo de si incluye acompañamientos como papas, arepa o ensalada.

¿Cuánto costaría un pollo asado en 2026 luego del aumento del salario mínimo?

Sin embargo, con el nuevo salario mínimo fijado para 2026 con un incremento del 22,7 %, los dueños de asaderos y restaurantes pequeños aseguran que deberán revisar sus precios para compensar el mayor gasto en mano de obra.

De esta manera, el incremento salarial tiene un efecto directo sobre sectores intensivos en trabajo como el de alimentos preparados. En muchos de estos negocios, el pago de empleados representa uno de los costos más altos, junto con los insumos y los servicios públicos.

Por ello, algunos comerciantes estiman que el precio del pollo asado podría aumentar en una proporción similar, lo que llevaría el valor final a un rango aproximado entre $25.000 y más de $60.000, dependiendo del lugar, según cifras consultadas y difundidas por Blu Radio.

¿Petro anunció que vigilará los precios de la canasta familiar?

Luego del anuncio del aumento del salario mínimo para 2026, el presidente Gustavo Petro afirmó que el Gobierno hará seguimiento a los precios que pagan los consumidores. El pronunciamiento se dio a conocer a través de su cuenta en la red social X, en medio de la discusión por el impacto del ajuste salarial en el costo de vida.

“El Gobierno no permitirá que los empresarios lleven el aumento salarial a mayores precios para el consumidor; sus ganancias crecerán por más ventas y mayor productividad”, aseguró el jefe de Estado, dejando clara la postura oficial frente a un eventual encarecimiento de bienes y servicios básicos.

De acuerdo con el Gobierno, la política busca que el mayor ingreso de los trabajadores impulse el consumo interno y fortalezca la demanda, de manera que las empresas compensen el mayor costo laboral mediante un mayor volumen de ventas y mejoras en eficiencia, sin afectar los precios finales.

Sin embargo, el mensaje presidencial provocó reacciones encontradas. Mientras algunos sectores respaldan la intención de proteger el poder adquisitivo de los hogares, comerciantes y pequeños empresarios advierten que en actividades con altos costos fijos y márgenes reducidos resulta complejo absorber el incremento salarial sin ajustar precios.

Sectores como alimentos preparados, comercio minorista y servicios señalan que el alza del salario mínimo se suma a otros gastos como arriendos, insumos y servicios públicos.

