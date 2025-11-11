Al menos 12 personas murieron y 27 resultaron heridas el martes en un atentado suicida con bomba frente a un tribunal de Islamabad, la capital de Pakistán, anunció el ministro del Interior.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Colombiano fue al mercado más sucio del mundo y salió espantado: moscas, calor extremo y más)

Este ataque, el primero de este tipo que se produce en la ciudad en años, provocó el pánico entre la población de una zona en la que también se encuentran varias oficinas gubernamentales.

Un periodista de AFP vio a tropas paramilitares acordonando la zona donde, según el ministro del Interior, el autor detonó los explosivos cerca de un vehículo policial.

💥 A suicide bombing struck #Islamabad, #Pakistan’s capital, on Tuesday, killing at least 12 people and injuring 21 others outside a court building in the city. According to police sources, the explosion occurred when a car parked near the kachehri court complex was detonated. pic.twitter.com/jnLCk0J8IJ — News.Az (@news_az) November 11, 2025

🚨 At Least 12 Killed, Several Injured in Suicide Blast Outside Islamabad Judicial Complex The blast occurred in a car parked outside the Kachehri area, which houses several district courts and offices. pic.twitter.com/3xbzWp6ao8 — WE News English (@WENewsEnglish) November 11, 2025

“Estamos tratando de identificar quién es [el agresor] y de dónde viene”, dijo Naqvi.

Nadie reivindicó inmediatamente la autoría del atentado, y el primer ministro Shehbaz Sharif culpó a “terroristas respaldados por India”, enemigo histórico de Pakistán, sin aportar pruebas.

Sharif acusó a los talibanes pakistaníes (TTP) y a los separatistas de la región de Baluchistán, ambos responsables de ataques dirigidos principalmente contra las fuerzas de seguridad.

En Islamabad, el abogado Mohammed Shahzad Butt relató que se produjo una “explosión masiva”.

“Todo el mundo empezó a correr hacia dentro despavorido. He visto al menos cinco cadáveres tirados en la puerta principal”, declaró a AFP.

Otro abogado, Rustam Malik, indicó a AFP que escuchó “un fuerte estallido en la puerta” cuando entraba en el complejo.

“Fue un caos total, los abogados y la gente corrían dentro del complejo. Vi dos cuerpos tendidos en la puerta y varios vehículo en llamas”, añadió.

(Ver también: Alerta mundial por tensión entre India y Pakistán; habrían lanzado misiles)

Islamabad se ha mantenido en gran medida al margen de la violencia de milicianos en los últimos años, y el último atentado suicida se produjo en diciembre de 2022.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.