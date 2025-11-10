El gobernador de Arauca, Renson Martínez Prada, relató los momentos de angustia que vivió tras sufrir un atentado cuando se desplazaba de Fortul a Tame.

Sigue a PULZO en Discover

Según explicó, su vehículo fue impactado al menos diez veces por disparos de un grupo armado en el sector de Tamacay, cerca de un puente.

Martínez señaló que el blindaje del automóvil fue lo que les salvó la vida, pues “un tiro más y matan al conductor”. Tras el ataque, él y su equipo recorrieron unos diez kilómetros antes de abandonar la camioneta y cambiar de vehículo. “Estábamos al límite”, apuntó.

El mandatario aseguró que el atentado fue perpetrado por un grupo fuertemente armado, aunque no precisó cuál, y expresó que, pese al riesgo, continuará cumpliendo sus funciones.

De hecho, minutos después del ataque retomó su agenda en Tame y dio declaraciones públicas. Martínez reafirmó su compromiso con la seguridad y la paz del departamento, destacando el apoyo de la fuerza pública y la valentía de los araucanos.

El hecho se produce en medio de la grave crisis humanitaria que enfrenta Arauca por los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc, que se disputan el control territorial y las rutas del narcotráfico en esta región fronteriza con Venezuela.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.