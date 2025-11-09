El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció una millonaria recompensa de hasta $ 100 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los responsables del atentado contra el Batallón de Infantería N.º 1 Simón Bolívar en Tunja, Boyacá. El ataque, ocurrido el pasado 8 de noviembre, ha causado gran preocupación por su naturaleza y las posibles implicaciones para la seguridad en la región.

El atentado, que tuvo lugar en el corazón de la capital boyacense, fue atribuido por Sánchez a un cartel del narcotráfico, aunque las autoridades militares han señalado la posibilidad de que la estructura Adonay Ardila Pinilla, del Ejército de Liberación Nacional (Eln), esté involucrada en el hecho.

El ataque, que se ejecutó con una volqueta cargada de explosivos, fue detenido a tiempo gracias a la intervención de los equipos de seguridad. Sánchez confirmó que en este momento se están llevando a cabo tareas especializadas para desactivar las cargas explosivas aún presentes en el vehículo utilizado en el atentado. Afortunadamente, no se registraron víctimas fatales, aunque el hecho reavivó los temores sobre la creciente violencia en el país.

Ante este escenario, el ministro también informó que se ha convocado una reunión extraordinaria de seguridad, que estará encabezada por el comandante de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Hernando Cubides, junto con altos mandos militares y de la Policía, en coordinación con el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, y las autoridades locales.

El objetivo de esta reunión será reforzar las medidas de seguridad en la región y coordinar esfuerzos para neutralizar futuras amenazas.

El ELN volvió a mostrar su verdadera cara: la del terrorismo y el narcotráfico. Esta mañana intentaron sembrar miedo en Tunja con un vehículo cargado con explosivos cerca del Batallón Simón Bolívar. Gracias a la rápida reacción de la Fuerza Pública y al apoyo de la comunidad, se… pic.twitter.com/fNn8fgCtRe — Mindefensa (@mindefensa) November 8, 2025

El ministro Sánchez también aprovechó la ocasión para anunciar una recompensa de hasta $ 200 millones de pesos por información que permita prevenir atentados terroristas en todo el territorio nacional.

“He ordenado reuniones regionales extraordinarias de seguridad a nivel nacional, con el fin de revisar y actualizar los planes de inteligencia para prevenir ataques que puedan poner en peligro la seguridad de la ciudadanía”, dijo el ministro, quien enfatizó que los atentados terroristas no hacen distinción y afectan tanto a las autoridades como a la población civil.

Con este anuncio, el gobierno busca fortalecer la seguridad en el país y desarticular las estructuras criminales que operan en diversas regiones, especialmente aquellas vinculadas al narcotráfico y los grupos armados ilegales.

#ATENCIÓN | Este es el cartel de los criminales más buscados del ELN, que estarían detrás del atentado contra el Batallón Bolívar en Tunja, Boyacá. Cabe resaltar que también hay una recompensa de hasta $100 millones de pesos por información que permita capturar a los autores… pic.twitter.com/ekYOSD0FIC — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 8, 2025

