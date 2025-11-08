Este sábado 8 de noviembre, la ciudad de Tunja vivió momentos de gran tensión tras el hallazgo de una volqueta abandonada, que al parecer contenía cilindros sospechosos de ser artefactos explosivos. Según Caracol Radio, la emergencia, que obligó a las autoridades a evacuar varios barrios del sector oriental de la ciudad, se registró en las inmediaciones del Batallón Bolívar.

La situación comenzó a tomar forma cuando los residentes del barrio Prados de Alcalá alertaron a la Policía sobre el vehículo sospechoso, identificado con las placas JIB.

Según el coronel Javier Gustavo Lémus, comandante de la Policía Metropolitana de Tunja, las autoridades están llevando a cabo un exhaustivo proceso de verificación para determinar si la volqueta realmente contiene explosivos. Inmediatamente, la zona fue acordonada para garantizar la seguridad de los ciudadanos y facilitar las labores de los especialistas.

Atención se acaban de detonar unos tatucos de la volqueta abandonada en el barrio Prados de Alcalá, al parecer habrían personas heridas. Este es el momento de las detonaciones. pic.twitter.com/eO85MXYfH9 — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) November 8, 2025

Como medida preventiva, se ordenó la evacuación de los habitantes de los barrios cercanos, como Prados de Alcalá, El Dorado y otros sectores próximos a la sede de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD). Además de las unidades antiexplosivos, un grupo de bomberos voluntarios también se encuentra en el lugar, apoyando las labores de seguridad y verificación.

En medio de la situación, se han registrado varias detonaciones controladas de los cilindros encontrados en el vehículo. Aunque las autoridades aseguran que la situación está siendo manejada, algunos residentes han reportado la presencia de más vehículos sospechosos en las cercanías, lo que ha incrementado el nerviosismo en la zona, sin embargo, según el medio radial no se han ecnontrado víctimas mortales o heridos.

Las autoridades locales, junto con el Ejército, continúan trabajando en el lugar. La Policía Metropolitana de Tunja y la Primera Brigada del Ejército se han comprometido a ofrecer un comunicado oficial en las próximas horas para informar sobre el avance de la investigación y las medidas de seguridad adicionales.

#Atención | Las autoridades solicitan al servicio público colectivo NO transitar por el oriente de #Tunja, debido a que la zona se encuentra en alerta. pic.twitter.com/OBEG4Ab4xJ — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) November 8, 2025

Mientras tanto, las autoridades han instado a la ciudadanía a mantenerse alejada de la zona y a seguir estrictamente las recomendaciones de seguridad. La situación sigue siendo monitoreada de cerca por los organismos de seguridad, que han reiterado su compromiso con la seguridad de los tunjanos.

