Salud Colsubsidio anunció este viernes 7 de noviembre que el suministro de medicamentos a los afiliados de la Nueva EPS continúa con total normalidad en todo el país.

La entidad informó que, tras una reunión sostenida con la agente interventora de la Nueva EPS, se logró establecer un nuevo acuerdo de pago que permitirá mantener la operación sin interrupciones.

El anuncio lleva tranquilidad a miles de pacientes que en los últimos días expresaron preocupación por una posible suspensión en la entrega de sus tratamientos.

“Confiamos en que la Nueva EPS cumpla los acuerdos establecidos, en beneficio de los usuarios”, añadió la entidad.

Novedades para los usuarios de la Nueva EPS

Con este acuerdo, Colsubsidio busca garantizar la continuidad del acceso a los medicamentos y evitar afectaciones a los usuarios que dependen de ellos para su atención médica.

La compañía reiteró su compromiso con la salud de los colombianos y aseguró que seguirá trabajando de la mano con las entidades del sistema para garantizar la prestación oportuna y eficiente de los servicios farmacéuticos.

