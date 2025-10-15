El pasado fin de semana, la capital boyacense, Tunja, celebró la apertura de su primera sede de Crepes & Waffles en el Centro Comercial Viva, un acontecimiento que se convierte en toda una novedad en la ciudad.

Se trata de un establecimiento que ofrece un ambiente moderno y acogedor, acompañado de un menú variado que ha despertado una notable aceptación entre los comensales.

La reconocida cadena Crepes & Waffles, famosa por sus crepes dulces y salados, ensaladas, bebidas y helados artesanales, ya dejó una impresión positiva en la comunidad tunjana.

Su diseño contemporáneo y su propuesta culinaria refuerzan el crecimiento comercial y la transformación del panorama gastronómico que la ciudad viene experimentando en los últimos años.

Además del disfrute culinario, la inauguración representa un impulso significativo para la economía local y la generación de empleo.

Crepes & Waffles celebró con emotivo mensaje por nueva sede en Tunja (Boyacá)

Esta cadena de restaurantes es un referente en Colombia y su llegada a Tunja demuestra que la ciudad está lista para ofrecer más y mejores opciones de comida a sus habitantes y visitantes.

En sus redes sociales la compañía publicó una foto del lugar, acompañada de un mensaje en el que agradeció a sus clientes por la acogida y celebró su expansión como un logro más.

“Abrimos las puertas a un nuevo capítulo en nuestra historia. Un sueño cumplido: llegar por primera vez a Boyacá. Visítanos en el Centro Comercial Viva Tunja, local 123. Gracias por dejarnos decirles: el gusto es nuestro”, indicó la empresa.

Además, María Alicia Andrade, directora operativa, dialogó con el medio local Boyacá Sie7e Días y mostró el balance de la apertura. Asimismo, habló de cómo los pobladores de la ciudad recibieron la noticia.

“Estamos felices, la gente nos ha acogido muy bien. Nos sentimos afortunados de estar en esta ciudad con personas tan amables y queridas. Reconocemos a la gente de Tunja porque no conocíamos cómo era la manera de ser y vemos que todos son muy pacientes y están muy contentos de tenernos acá”.

Con su llegada, Crepes & Waffles se consolida como un nuevo referente gastronómico en Boyacá, aportando a la diversidad culinaria y fortaleciendo la identidad moderna de Tunja.

