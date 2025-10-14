Así como hay recomendaciones en diferentes ámbitos, hay un negocio muy rentable al que se puede entrar desde 30.000 pesos y que tiene un notable potencial para miles de colombianos.

Sigue a PULZO en Discover

El sector fiduciario administra cerca de 117 billones de pesos en Fondos de Inversión Colectiva (con corte al 30 de septiembre de 2025) de más de 2 millones de personas naturales y jurídicas que invierten con algún propósito de corto, mediano o largo plazo.

Para la mayoría de la gente el término fiduciaria puede sonar sofisticado, distante y quizás incomprensible, pero cifras recientes de Asofiduciarias demostraron que el equivalente al 57,2 % del producto interno bruto del país (más de 1.000 billones de pesos) es administrado por este tipo de entidades, según comunicado de Fiduciaria de Occidente.

¿Qué se necesita para invertir en una fiduciaria en Colombia?

En Colombia existen actualmente más de 200 Fondos de Inversión Colectiva (FIC) con distintas características, a los que pueden acceder personas y empresas desde 30.000 pesos. Invertir a través de una fiduciaria es un proceso sencillo y vigilado por la Superintendencia Financiera:

Lee También

Definir objetivo: corto, mediano o largo plazo. Elegir el producto adecuado según su perfil de riesgo. Busque asesoría de expertos, las fiduciarias son entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera y certificadas por el Autorregulador del Mercadeo de valores (AMV) Formalizar inversión: actualmente existen canales digitales, fáciles de usar, seguros y rápidos y si se trata de fondos que no requieren asesoría puede inclusive autogestionar su vinculación en menos de 5 minutos. Hacer el aporte de dinero y recibir extractos periódicos para hacer seguimiento a la evolución de sus recursos.

El caso de Fiduciaria de Occidente, que replicó estos consejos en un comunicado, muestra el potencial del sector: cerró septiembre de 2025 con cerca de 8 billones de pesos administrados en sus fondos, lo que representa un crecimiento del 19,2 % frente al mismo mes de 2024.

“Las fiduciarias no solo administran dinero: acompañan a las personas en el proceso de transformar sus metas financieras en realidades. Desde una inversión programada hasta proyectos de gran escala, el valor está en la seguridad, la transparencia y la accesibilidad”, aseguró Mario Estupiñán, presidente de Fiduciaria de Occidente.

Al ofrecer oportunidades para todos los perfiles, las fiduciarias se consolidan como mucho más que un vehículo financiero porque son un puente entre los proyectos de las personas, la seguridad de sus recursos y el impulso de proyectos que fortalecen la economía nacional.

¿Qué es un Fondo de Inversión Colectiva?

Los Fondos de Inversión Colectiva son mecanismos que invierten el dinero de un grupo de individuos buscando rentabilidad, es decir, que reúnen los activos de un grupo de personas con el objetivo de que inviertan en conjunto para que tengan acceso a múltiples y más grandes oportunidades.

Y es que la labor de las fiduciarias es precisamente recibir de parte de terceros, bienes de distinta naturaleza (dinero, bienes muebles, inmuebles etc.) para administrarlos y cumplir objetivos establecidos previamente.

Por ejemplo, la construcción de vivienda y de infraestructura de todo tipo, los proyectos de las empresas que les permiten crecer, expandirse y que requieren de financiación pueden tener esquemas fiduciarios detrás, o sin ir muy lejos el padre de familia que como proyecto de largo plazo comienza una inversión en un Fondo de Inversión Colectiva para pagar los estudios superiores de sus hijos Invertir hoy en Colombia no solo significa buscar rentabilidad, sino también construir confianza y aportar al desarrollo del país.

En ese camino, las fiduciarias se han consolidado como aliados estratégicos de personas y empresas, al ofrecer mecanismos que permiten invertir con seguridad, transparencia y propósito. Un FIC en un mecanismo mediante el cual, entidades vigiladas, reúnen el dinero de distintas personas y empresas y lo invierten con el propósito de generar rentabilidad.

Dicho de otra manera, si una persona en algún momento de su vida ha transitado por alguna carretera concesionada, ha comprado algún bien inmueble sobre planos o ha invertido en un Fondo de Inversión Colectiva (FIC), seguramente y sin saberlo tuvo algo que ver con una fiduciaria.

¿Qué productos hay en Fondo de Inversión Colectiva?

Las fiduciarias cuentan con un portafolio diverso de FIC que se ajusta a cada perfil de inversionista y pueden variar según:

El perfil de riesgo: conservador, moderado o arriesgado. Este aspecto es fundamental, ya que el perfil de riesgo se determina según el nivel de tolerancia que tenga el inversionista frente a las fluctuaciones – valorizaciones o desvalorizaciones – de sus activos a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si el objetivo de inversión es a largo plazo y se está dispuesto a atravesar periodos con rentabilidades tanto positivas como negativas, lo más probable es que el perfil de riesgo sea arriesgado. En cambio, si el propósito es de mediano plazo y se prefiere mantener una relativa estabilidad en el capital, el perfil de riesgo será conservador.

conservador, moderado o arriesgado. Este aspecto es fundamental, ya que el perfil de riesgo se determina según el nivel de tolerancia que tenga el inversionista frente a las fluctuaciones – valorizaciones o desvalorizaciones – de sus activos a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si el objetivo de inversión es a largo plazo y se está dispuesto a atravesar periodos con rentabilidades tanto positivas como negativas, lo más probable es que el perfil de riesgo sea arriesgado. En cambio, si el propósito es de mediano plazo y se prefiere mantener una relativa estabilidad en el capital, el perfil de riesgo será conservador. Tipo de fondo: abierto, cerrado o con pacto de permanencia. Los Fondos de Inversión Colectiva (FIC) abiertos permiten realizar aportes y retiros en cualquier momento, brindando mayor flexibilidad al inversionista. En contraste, los FIC cerrados solo están disponibles para invertir en periodos específicos, y los retiros se realizan en fechas previamente establecidas. Adicionalmente, existen FIC con pacto de permanencia, en los que el capital debe mantenerse invertido durante un tiempo determinado antes de poder retirarlo. Por otro lado, hay fondos sin pacto de permanencia que permiten retiros en cualquier momento.

abierto, cerrado o con pacto de permanencia. Los Fondos de Inversión Colectiva (FIC) abiertos permiten realizar aportes y retiros en cualquier momento, brindando mayor flexibilidad al inversionista. En contraste, los FIC cerrados solo están disponibles para invertir en periodos específicos, y los retiros se realizan en fechas previamente establecidas. Adicionalmente, existen FIC con pacto de permanencia, en los que el capital debe mantenerse invertido durante un tiempo determinado antes de poder retirarlo. Por otro lado, hay fondos sin pacto de permanencia que permiten retiros en cualquier momento. Naturaleza de los activos en los que se invierte: desde los tradicionales del mercado de valores como lo son bonos del gobierno o corporativos, acciones de empresas que cotizan en bolsa, índices bursátiles, hasta activos del sector real como bienes inmuebles.

* Pulzo.com se escribe con Z