El caso de la desaparición y ubicación de una joven estudiante de Medicina ha llamado la atención de las autoridades y la sociedad civil en Colombia. Danna Sofía Acosta Rodríguez es su nombre y, pese a la preocupante historia, ya se encuentra en Madrid, según revelaron las autoridades judiciales colombianas.

Danna Sofía, de 19 años y cuarto semestre en la Universidad del Norte de Barranquilla, estuvo desaparecida durante varios días a finales del 2021. Según su madre, Maryuris Mercedes Rodríguez Menera, la última vez que se vio a Danna Sofía fue el jueves 11 de diciembre de este año, cuando se dirigía a su universidad. Fue captada por cámaras de seguridad subiéndose a un taxi, pero nunca llegó a su destino, según relató la madre a El Heraldo.

En un trabajo sigiloso, la Policía identificó el taxi donde se subió la estudiante. El conductor aseguró haber dejado a Danna en una estación de Servicio Terpel La Castellana en el norte de Barranquilla. Aunque las cámaras de seguridad de la estación no funcionaban, los trabajadores confirmaron a la Policía que Danna llegó al lugar y allí perdió su rastro.

Después de una intensa búsqueda de más de 48 horas, el CTI de la Fiscalía General de la Nación reveló que Danna viajó a Madrid, España, acompañada por un ciudadano ruso que conocía por internet, según fuentes consultadas por El Heraldo. El caso tomó un giro inesperado y se investiga si se trató de un engaño, intermediación irregular o trata de personas, o si el viaje fue voluntario y consensuado.

Este incidente llevó a la activación de la Circular Amarilla de Interpol, resaltando la gravedad del caso. Fueron varios los que se unieron a la búsqueda y exigieron información oportuna del caso, entre ellos la Fundación Médicos Amigos, docentes y colegas de la Universidad del Norte.

Aunque ya se tenga ubicada a Danna en Madrid, el proceso investigativo sigue abierto. La Fiscalía y Migración Colombia, junto a Interpol, llevan a cabo las respectivas verificaciones del viaje y la conexión con el ciudadano ruso. La interrogante sobre cómo fue posible que una joven de 19 años desapareciera sin dejar rastros y fuera ubicada en otro continente aún se mantiene.

