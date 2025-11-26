En medio de la devastación y la adversidad, surgió una historia de supervivencia entre los escombros y el caos ocasionados por la creciente súbita en Silvania durante la noche del 17 de noviembre de 2025. La protagonista de este relato de fortaleza y resistencia es una joven llamada Sara Gabriela Villota.

De acuerdo con información difundida por El Tiempo, la joven viajaba como pasajera en un vehículo que fue sorprendido por la fuerza desbordada de la quebrada El Hato. La corriente arrastró al automóvil y se lo llevó pendiente abajo.

En medio del impacto, la presión del agua provocó la ruptura de una de las ventanas, lo que expulsó a Sara al exterior, según ella misma narró recientemente a City Tv.

La resistencia de Sara Gabriela fue decisiva. Fue arrastrada por las aguas turbulentas y apareció a pocos metros del punto donde inició la emergencia. Aunque presentaba heridas, permanecía con vida.

“Yo me agarré de un palo, una madera, de algo, e hice mucha fuerza hasta que llegué a un árbol y me subí”, indicó la sobreviviente al citado medio, al tiempo que relató que tuvo que nadar para no ahogarse.

Luego tuvo que gritar para llamar la atención de unas personas que la socorrieron y la trasladaron a un centro asistencial en Silvania, donde recibió atención urgente.

Llamado de Sara Gabriela Villota sobre búsqueda de su madre

La joven es hasta el momento la única sobreviviente de los 4 ocupantes del vehículo que conducía su padre, Segundo Villota; sin embargo, su madre, Teresa Escandón, aún se encuentra desaparecida.

Frente a esto, Sara Gabriela solicitó, entre lágrimas, a las autoridades no parar la búsqueda y manifestó que no pierde la fe de que puedan dar con su paradero.

“Es la esperanza que tenemos de volverla a encontrar y es la única que nos falta. Yo quiero tener de vuelta a mi mamá, por favor”, concluyó la joven en la entrevista con el canal.

