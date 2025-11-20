Bogotá vivió una tarde de aguaceros intensos que encendieron las alarmas del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo. De acuerdo con el Idiger, las precipitaciones se extendieron sobre al menos 16 localidades, entre ellas Usaquén, Suba, Engativá, Chapinero, Barrios Unidos, Teusaquillo, Santa Fe, Puente Aranda, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Tunjuelito, Candelaria, Mártires, Antonio Nariño, Kennedy y Fontibón.

Aunque no se reportan personas lesionadas ni daños de gran magnitud, sí se registró crecimiento en los niveles de los canales El Virrey y El Salitre, además de inundaciones en un sótano en Usaquén y varios puntos de encharcamiento y fallas en redes de alcantarillado en Chapinero y Usaquén.

Las autoridades recalcaron que no hay reportes de deslizamientos ni caída de árboles, pero el monitoreo continúa activo debido a la fuerza de las precipitaciones.

La Secretaría de Movilidad, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado y los equipos de gestión del riesgo permanecen en terreno, atentos a nuevas eventualidades. En caso de emergencia, las autoridades recuerdan que la línea 123 está habilitada las 24 horas.

Advertencia por temporada de lluvias en Bogotá

El Idiger insistió en que, pese a jornadas recientes de sol, Bogotá sigue en plena segunda temporada de lluvias, que irá hasta mediados de diciembre. Por eso reforzó el llamado a la prevención con recomendaciones puntuales para la ciudadanía:

Revisar y limpiar techos, canales y bajantes.

No botar basura en calles, alcantarillas o quebradas.

Evitar estar bajo árboles, vallas y estructuras inestables durante tormentas eléctricas.

Planear desplazamientos y alejarse de ríos, quebradas y laderas en lluvias fuertes.

Reportar de inmediato encharcamientos profundos, deslizamientos o riesgos llamando al 123.

