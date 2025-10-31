Varias zonas de Colombia viven por estos días un aumento en las lluvias, lo que está provocando diferentes situaciones de riesgo para los ciudadanos.

Sigue a PULZO en Discover

En las últimas horas, se registró un fuerte aguacero en el municipio de Belén, Boyacá, provocó el desbordamiento de la quebrada El Guirre, la cual ocasionó daños en viviendas, vehículos, establecimientos comerciales y en el ancianato.

Las imágenes son muy impactantes, pues se ve cómo el caudal se lleva a los vehículos. Esto fue lo que vivieron en este municipio:

#Video7dias. Atención que se presentan fuertes inundaciones en el municipio de #Belén, #Boyacá, por aguaceros de esta noche. Más información en https://t.co/kiJerDFjBT pic.twitter.com/SvKVeFDECL — Boyacá Sie7e Días (@boyacasietedias) October 31, 2025

#Atención que se presentan fuertes inundaciones en el municipio de #Belén, #Boyacá, por aguaceros de esta noche. pic.twitter.com/DAHEkxggCR — ElCocuyAlDia (@NevadodeElCocuy) October 31, 2025

“Damos un informe: lamentablemente, nuestro municipio acaba de pasar una calamidad bien importante con la quebrada El Guirre, donde tenemos muchísimas personas, casi el 30 % del casco urbano, la mayoría de veredas totalmente afectadas. Acabamos gracias a Dios de pasar esa calamidad”, aseguró el alcalde de Belén, en el que también mostró imágenes de cómo se vio el pueblo.

#Atención I Emergencia por las fuertes lluvias en #Belén que provocaron el desbordamiento de la quebrada El Guirre, daños en viviendas, un ancianato y comercios. pic.twitter.com/Pj26grNu2T — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) October 31, 2025

Hasta el momento, las autoridades no han informado acciones para ayudar a esta comunidad.

La situación en Boyacá se suma a lo que pasó en días pasados en el Chocó, donde ya van más de 18 municipios afectados por los desbordamiento de río Atrato. Según el reporte de las autoridades, más de 20.000 familias han perdido sus casas, cultivos y enceres.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.