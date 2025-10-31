author
Escrito por:  Julian Bermúdez
Editor     Oct 31, 2025 - 5:56 am

Varias zonas de Colombia viven por estos días un aumento en las lluvias, lo que está provocando diferentes situaciones de riesgo para los ciudadanos.

En las últimas horas, se registró un fuerte aguacero en el municipio de Belén, Boyacá, provocó el desbordamiento de la quebrada El Guirre, la cual ocasionó daños en viviendas, vehículos, establecimientos comerciales y en el ancianato.

Las imágenes son muy impactantes, pues se ve cómo el caudal se lleva a los vehículos. Esto fue lo que vivieron en este municipio:

“Damos un informe: lamentablemente, nuestro municipio acaba de pasar una calamidad bien importante con la quebrada El Guirre, donde tenemos muchísimas personas, casi el 30 % del casco urbano, la mayoría de veredas totalmente afectadas. Acabamos gracias a Dios de pasar esa calamidad”, aseguró el alcalde de Belén, en el que también mostró imágenes de cómo se vio el pueblo.

Hasta el momento, las autoridades no han informado acciones para ayudar a esta comunidad.

La situación en Boyacá se suma a lo que pasó en días pasados en el Chocó, donde ya van más de 18 municipios afectados por los desbordamiento de río Atrato. Según el reporte de las autoridades, más de 20.000 familias han perdido sus casas, cultivos y enceres.

