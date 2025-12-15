Desde su cuenta de X, Miguel Uribe Londoño reaccionó luego de que se eligiera a Paloma Valencia como candidata a la presidencia por parte del Centro Democrático.

Londoño, quien renunció a ese partido debido a una polémica en torno a ese proceso de elección, no dudó en mostrar su desacuerdo y pidió que se publiquen los resultados, pese a que la decisión ya no lo afecta directamente, porque esa colectividad lo retiró de la contienda.

El economista aseguró que es “urgente” que se haga pública la información y puso sobre la mesa algunas dudas sobre la veracidad de los resultados, aunque no dio mayores detalles.

Ayer, era exagerado y problemático pedir auditoría y publicación de resultados.

Hoy, es urgente. El problema nunca fue la encuesta, fue la verdad. — Miguel Uribe (@migueluribel) December 16, 2025

Miguel Uribe L. insinuó responsabilidad del Centro Democrático por muerte de su hijo

El exprecandidato lanzó duras críticas contra su antigua colectividad y sugirió que el acoso interno dentro de la organización influyó en la muerte de su hijo, el senador Miguel Uribe Turbay, asesinado el 11 de agosto de 2025, en una reciente entrevista con Telemundo 51.

“A Miguel lo hostigaron, amenazaron el partido, las candidatas compañeras de él, porque él les iba ganando. Y parte de ese hostigamiento le llevó a la muerte, porque Miguel salió a la calle a hacer campaña política, por su deseo enorme de que él le iba a ganar porque iban a ser los candidatos, y lo obligaron en el partido a que hiciera dizque calle, política en la calle”, indicó el político.

Las declaraciones profundizan las tensiones en el partido liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que eligió a Valencia como su representante en la carrera presidencial, pese a no obtener buenos resultados en encuestas generales donde Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella lideran la intención de voto.

