A pesar de que Abelardo de la Espriella ha sumado aliados y Miguel Uribe Londoño suena como posible llave para esa vicepresidencia, a este último le soltaron una oferta inesperada.

Roy Barreras lanzó una invitación para el exintegrante del Centro Democrático para participar en las elecciones de 2026, aunque no para las presidenciales sino a las legislativas.

“Ante la expulsión de Miguel Uribe Londoño, padre del fallecido senador Miguel Uribe Turbay, le extiendo una invitación respetuosa a ocupar el espacio que su hijo en el Senado de la república por la lista de Nuestra Fuerza. Que este gesto sea un mensaje de unidad y fortaleza para Colombia”, indicó.

El excongresista publicó esta particular idea desde su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter), donde aprovechó en un video para poner el dedo en la llaga en medio de la controversia.

Ante la expulsión de @migueluribel padre del fallecido senador Miguel Uribe Turbay, le extiendo una invitación respetuosa a ocupar el espacio que su hijo en el Senado de la república por la lista de #NuestraFuerza que este gesto sea un mensaje de unidad y fortaleza para Colombia. pic.twitter.com/pZ2NfX37Pb — Roy Barreras (@RoyBarreras) December 2, 2025

Lo llamativo es que Uribe Turbay no descarta unirse con De la Espriella, a pesar de que por una llamada del precandidato presidencial es que surgió todo el enredo que provocó su expulsión.

¿Qué pasó con Miguel Uribe Londoño en el Centro Democrático?

Miguel Uribe Londoño había sido confirmado como precandidato presidencial del Centro Democrático el 22 de agosto de 2025, tras la muerte de su hijo, el senador Miguel Uribe Turbay. La dirección del partido, junto a la familia Uribe Turbay, acordó que él entraría en la contienda interna para representar al uribismo en las elecciones presidenciales de 2026.

Durante los meses siguientes participó en la fase de conformación de candidatos, exhibiendo su plataforma política que prometía seguridad y unidad nacional, argumentando que su experiencia y su legado familiar lo preparaban para asumir ese reto.

No obstante, el primero de diciembre de 2025 el partido anunció que Miguel Uribe Londoño quedaba por fuera de la contienda interna. Según el comunicado, ello se justificó por un supuesto mensaje del abogado Abelardo de la Espriella, en el que se señalaba que Uribe Londoño renunciaba a su precandidatura y respaldaba su candidatura. Esa versión fue la razón oficial dada por la colectividad para retirarlo del proceso.

Luego de ese anuncio, Uribe Londoño rechazó la versión del partido: afirmó que nunca renunció ni manifestó su apoyo a otro aspirante, calificando la decisión como “inaceptable” y denunciando que el proceso interno había sido alterado con “reglas de juego cambiantes”. Afirmó públicamente que su aspiración presidencial seguía en firme.

La salida de Uribe Londoño del Centro Democrático y de la contienda interna causó una crisis interna en la colectividad y dejó al partido con sólo tres precandidatas confirmadas para elegir su candidato presidencial hacia 2026: María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín.

¿Qué es el partido Nuestra Fuerza?

Nuestra Fuerza hace referencia a la Fuerza de la Paz, partido político colombiano fundado por Roy Barreras, cuya creación formal se anunció el 21 de febrero de 2023.

Aunque sus raíces se remontan a un movimiento inscrito en 2021 ante la Registraduría bajo ese nombre, su Constitución definitiva como partido coincidió con su lanzamiento oficial en 2023.

La Fuerza de la Paz arrancó con la pretensión de convertirse en una alternativa de centro y moderación dentro del panorama político colombiano, diferenciándose del ala más polarizada de la izquierda y del conservadurismo tradicional.

Según el sitio web del partido, su ideario enfatiza la paz territorial y social, el respeto por la diversidad étnica y cultural, la valoración de los derechos humanos y la inclusión de grupos históricamente marginados como jóvenes, mujeres, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y la población LGBTIQ+.

Luego de su fundación, la Fuerza de la Paz se inscribió ante el organismo electoral correspondiente con personería jurídica, lo que le permitió avalar candidatos de cara a las elecciones regionales de 2023 y perfilar su participación hacia los comicios nacionales de 2026.

En su plataforma fundacional, Barreras sostuvo que el partido perseguiría reformas “con talante de consenso”, buscando un equilibrio entre las demandas populares y el respeto institucional, y prometiendo poner en el centro la voz de quienes “no han sido escuchados”.

