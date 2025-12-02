Después del pronunciamiento de Miguel Uribe Londoño en el que presentó públicamente su renuncia irrevocable al Centro Democrático —una vez el partido dio a conocer su salida para ser candidato presidencial— se esperaba el pronunciamiento de Abelardo de la Espriella.

Sigue a PULZO en Discover

Esto, teniendo en cuenta que Uribe Londoño, en un acto público, volvió a ser enfático en que no tuvo acercamientos con De la Espriella para unirse a su campaña y dejar al partido del expresidente Álvaro Uribe.

(Vea también: Miguel Uribe Londoño no descarta unirse a Abelardo de la Espriella)

Sin embargo, pasadas pocas horas se conoció una detallada versión de De la Espriella, en la que no solo habló de la intención de Uribe Londoño de unirse a su campaña, sino de una reunión que sostuvieron hace pocos días en Barranquilla de manera presencial para llegar al acuerdo de que el ahora excandidato fuera su fórmula vicepresidencial.

Lee También

Cabe mencionar que el Centro Democrático reveló que la decisión de sacar al papá de Miguel Uribe Turbay tuvo que ver con una llamada de De la Espriella en la que justamente hablaba de esos acercamientos.

“En esa reunión, el Dr. Miguel Uribe manifestó su deseo de renunciar a su candidatura en el Centro Democrático y de adherir a mi campaña, haciendo referencia al ofrecimiento de fórmula vicepresidencial que en su momento le hice”, dijo el empresario a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

(Vea también: María C. Tarazona le habría dado la espalda a candidatura de Uribe Londoño: “No sería tan firme”)

De la Espriella agregó que se comunicó directamente con el expresidente Álvaro Uribe Vélez para informarle sobre lo que Miguel Uribe Londoño le había planteado, señalando que no consideraba correcto avanzar en cualquier conversación sin que el jefe natural del Centro Democrático estuviera al tanto de lo ocurrido.

Lee También

De la Espriella afirmó que decidió no avanzar en esa eventual alianza, pues consideró que cualquier determinación debía ser resuelta inicialmente dentro del propio Centro Democrático, con el fin de no intervenir en las discusiones internas de esa colectividad.

Comunicado a la opinión pública sobre la verdad del caso de Miguel Uribe Londoño. (A.D.L.E)🇨🇴 pic.twitter.com/FbnpHIQRG4 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) December 2, 2025

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.