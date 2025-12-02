Miguel Uribe Londoño se pronunció una vez más sobre su salida como precandidato presidencial del Centro Democrático. En su pronunciamiento oficial, Londoño expresó un disgusto notorio en el que enfatizó en que la campaña y muerte de su hijo, Miguel Uribe Turbay, no fue honrada por el partido y que le dieron un “puñal” a su precandidatura.

“El sacrifico de mi hijo en esta campaña del Centro Democrático le costó su vida. Hoy, a mí, por honrar su sacrificio, me intentan clavar el puñal del asesinato político”, aseguró Uribe Londoño al respecto.

Sumado a esto, dio a conocer que buscó una rectificación por parte del partido que no llego. Como consecuencia de esto, expresó que presenta su renuncia irrevocable a seguir siendo militante del Centro Democrático.

“Se equivocaron aquellos dirigentes de haber tomado esta apresurada e injusta decisión. Yo sé, habiendo sido miembro fundador de este partido, que esos dirigentes no reflejan el sentimiento de esa inmensa mayoría de militantes que hacen vida en el Centro Democrático. Un partido que tuvo un mártir que luchaba por su doctrina, que algunos dirigentes no supieron enaltecer su legado ni respetar su memoria, no me permite moralmente seguir militando en sus filas”, expresó.

Sobre su renuncia, agregó: “Me veo obligado a renunciar a la militancia irrevocablemente, pues no puedo seguir siendo parte de esta organización de la que, repito, soy miembro fundador. Esta sí es mi personalísima renuncia. Ayer solicité una rectificación al centro Democrático que nunca ocurrió. Hoy, les digo que ya no estoy interesado, el tiempo demostrará quién estuvo del lado correcto”.

En más de su intervención, el ex precandidato presidencial aseguró que era puntero entre los candidatos del partido para convertirse en el representante y que sintió que se había convertido en incomodidad para algunos miembros. “Al parecer, la acusación principal que se me hace es la de convertirme en un factor incómodo, pero que, paradójicamente, estaba ganando esa competencia interna, de manera amplia y contundente”, señaló.

Finalmente, Miguel Uribe Londoño aseguró durante una rueda de prensa que su rechazo no va hacia Álvaro Uribe Vélez. Por el contrario, resaltó el trabajo del expresidente en el partido e hizo énfasis en que su disgusto está dirigido hacia otros dirigentes del Centro Democrático.

