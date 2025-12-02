Con este hecho mediático, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, obtuvo su primer gran alivio en medio de tanto caos, pues ha tenido varios desafíos desde que asumió el liderazgo de la defensa de la nación. Vea acá todo lo que se sabe del hecho:

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: El premonitorio mensaje de la hermana de Miguel Ayala antes de su liberación)

Pero también actuó como pocos actúan. El ministro, formado en el Ejército, aprovechó que la noticia se confirmó en medio de un evento en el que habían varios periodistas y se acercó a ellos para hablar del hecho. Sin embargo, antes de hablar con ellos decidió sacar su celular y hace una llamada.

La ‘papaya’ para que se diera un buen pantallazo estaba servida y el ministro la aprovechó. A pesar de que los periodistas presentes estaban haciéndole varias preguntas, él no respondió ninguna y solo dijo que iba a llamar a Giovanny Ayala, ¿para qué?

El cantante de música popular, al otro lado del teléfono ya sabía de la noticia, pero rápidamente le contestó la llamada al ministro y le agradeció por la labor de estos 14 días de búsqueda, labores de inteligencia y acompañamiento para lograr la liberación de Miguel Ayala.

Pero fue poco lo que dijo el cantante, pues fue el ministro de Defensa el que tomó la palabra la mayoría del tiempo y habló durante casi un minuto sin cesar.

Este fue el momento en el que el ministro Sánchez le habló a Giovanny Ayala:

🔴#Atención 🔴 Este es el momento cuando el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, le informa al cantante Giovanny Ayala que su hijo fue rescatado. Noticia en desarrollo⬇️

📹Vía @JusticiaET https://t.co/CQPgpUSG37 pic.twitter.com/tMaqrdRSSx — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) December 2, 2025

Qué se sabe del rescate del hijo de Giovanny Ayala

Miguel Ayala y su mánager, Nicolás Pantoja, estuvieron secuestrados durante 14 días, luego de haber sido sacados de un vehículo en el que se dirigían en la vía que conduce del Cauca al Valle del Cauca, luego de una presentación en un municipio.

El joven estaba en una zona de la Sierra del Cauca y aunque no hay claridad sobre qué grupo armado lo tenía, el ministro de Defensa aseguró que no se puede afirmar que fueran las disidencias de las Farc o el Eln, pues ambas delinquen en ese punto de Colombia. De hecho, hasta podría ser delincuencia común.

También se conocieron imágenes de la liberación de los dos jóvenes y se nota las pésimas condiciones en las que estaban, pues solo los cubría un toldo hecho, al parecer, con bolsas de basura.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pulzo (@pulzo_col)

Los dos liberados fueron evacuados en una aeronave de las Fuerzas Militares y se espera que en las próximas horas sea llevado para que le realicen exámenes médicos y pueda reunirse con su familia de nuevo.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.