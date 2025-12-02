En horas del mediodía de este martes 2 de diciembre, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó la liberación de Miguel Ayala, hijo del reconocido cantante de música popular Giovanny Ayala.

El joven, de 23 años, había sido secuestrado el pasado 18 de noviembre en un tramo de la vía Panamericana en el departamento del Cauca, un corredor vial que en los últimos meses ha sido escenario de diferentes acciones delincuenciales y presencia de grupos armados.

La noticia fue recibida con alivio por la familia del artista, quien desde el primer momento hizo pública su angustia por la desaparición de su hijo. De acuerdo con el ministro, él mismo se comunicó personalmente con Giovanny Ayala para informarle que Miguel había recuperado su libertad y que se encontraba fuera de peligro.

El cantante expresó su agradecimiento por el trabajo de las autoridades y pidió prudencia mientras su hijo recibe atención y acompañamiento.

En entrevista con Blu Radio, el ministro Pedro Sánchez entregó detalles sobre el operativo que permitió ubicar al joven y habló de las primeras pistas sobre los responsables del secuestro.

¿Dónde estaba secuestrado el hijo de Miguel Ayala?

Según explicó, Miguel Ayala fue hallado en una zona montañosa de la Sierra, Cauca, donde permanecía bajo custodia de un grupo de delincuentes. El operativo estuvo a cargo de unidades especializadas de la Policía Nacional, que desde hace días seguían un rastro sólido que finalmente los llevó al punto exacto.

El ministro afirmó que las condiciones en las que encontraron a Miguel eran “infrahumanas”. Detalló que el joven estaba retenido en carpas improvisadas, expuesto a las duras condiciones de la intemperie y bajo constantes amenazas. “Estaban sometidos a un riesgo permanente.

En cualquier momento podían asesinarlos si no se pagaba el dinero que exigían”, dijo Sánchez, haciendo referencia también a otro joven que estaba privado de la libertad junto a Miguel: Nicolás Pantoja, quien formaba parte del equipo de manejo artístico (“management”) del cantante.

¿Quién secuestró al hijo de Giovanny Ayala?

Durante la entrevista, el ministro explicó que la hipótesis inicial señala a delincuencia común, aunque aclaró que es necesario corroborar esta información con los avances de la investigación.

“Por ahora, la información que tenemos –que aún debemos confirmar– es que se trata de delincuencia común. Sin embargo, esto debe ser verificado por los organismos de inteligencia y Policía Judicial”, precisó.

Sánchez también reveló que los criminales estaban exigiendo una millonaria suma por la libertad de los jóvenes. “Pedían 7.500 millones de pesos, una cifra completamente desproporcionada”, afirmó.

Agregó que durante el operativo se logró la captura de al menos una persona, quien habría participado directamente en la retención y custodia de los secuestrados. Esta captura, dijo, será clave para avanzar en la identificación de todo el grupo responsable.

El ministro destacó que la liberación fue resultado de un trabajo articulado entre la Policía, el Gaula y los equipos de inteligencia que lograron ubicar los movimientos de los secuestradores sin poner en riesgo la vida de los jóvenes.

También reiteró el compromiso del Gobierno con la lucha contra el secuestro y aseguró que continuarán desplegando operaciones en zonas donde grupos ilegales o bandas criminales aprovechan la geografía para cometer estos delitos.

Por ahora, Miguel Ayala se encuentra en valoración médica y psicológica, mientras su familia agradece que esta difícil situación haya tenido un final favorable. Las autoridades, entretanto, continúan en la búsqueda de otros posibles involucrados.

