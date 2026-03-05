La animación vuelve a sorprender con ‘Hoppers’, la nueva apuesta de Pixar Animation Studios y The Walt Disney Company, una historia que mezcla ciencia, aventura y humor con una pregunta fascinante: ¿qué pasaría si los humanos pudieran comunicarse con los animales y entender exactamente lo que dicen?

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Lo que hay detrás de las imágenes virales tipo Ghibli y Pixar: “Puede haber un problema”)

La película parte de una premisa tan curiosa como innovadora. En el mundo de ‘Hoppers’, un grupo de científicos descubre una tecnología que permite “saltar” la conciencia humana a animales robóticos de apariencia realista.

Gracias a este avance, las personas pueden experimentar la vida desde la perspectiva de un animal y, al mismo tiempo, comunicarse con otras especies como si fueran parte de ese mundo.

Lee También

La historia sigue a Mabel, una apasionada amante de los animales que decide aprovechar esta revolucionaria tecnología. Al hacerlo, se embarca en una aventura inesperada que la llevará a descubrir secretos del mundo animal que jamás habría imaginado.

La película es dirigida por Daniel Chong y producida por Nicole Paradis Grindle, quienes lideran un equipo creativo que busca combinar entretenimiento familiar con una historia emotiva. Cinta que se estrenará este jueves 5 de marzo en Colombia.

Animador colombiano contó detalles para la creación de ‘Hoppers’

Dentro de ese equipo se encuentra el animador colombiano Luis Uribe, quien participó en el desarrollo de varias escenas del largometraje y habló sobre el proceso creativo detrás de la producción.

Según explicó a Pulzo, uno de los primeros pasos para dar vida a los personajes animados es la selección de las voces que los interpretarán.

“Las voces se escogen porque el director tiene en mente lo que quiere para el personaje y la personalidad del actor encaja en él. El departamento de casting de Pixar también propone qué actores podrían funcionar para ese rol”, comentó Uribe. Una vez elegido el actor, el material grabado se convierte en una referencia fundamental para el trabajo de los animadores.

Durante las sesiones de grabación, el equipo registra no solo el audio sino también el lenguaje corporal del actor. “Ponen un par de cámaras para ver la cara o el cuerpo entero del actor: cómo se mueve, cómo gesticula”, explicó. Esos detalles son clave para capturar expresiones y movimientos que luego se traducen a la animación digital.

Además, las grabaciones permiten observar la interacción entre el director y el actor, algo que también aporta información valiosa. “Es interesante ver qué le dice el director al actor sobre lo que está pasando en la escena. Esa información ayuda a entender mejor el momento emocional del personaje”, añadió.

Con ese material en mano, comienza el trabajo de animación. Los artistas estudian la actuación, graban referencias propias y utilizan modelos digitales —a modo de marionetas virtuales— para construir cada gesto y cada pose. “Dependiendo de la escena, nos grabamos nosotros, analizamos la actuación y luego vamos creando cada pose usando la referencia”, explicó el animador.

Uno de los mayores desafíos para Uribe fue trabajar en una escena especialmente emotiva hacia el final de la película, protagonizada por Jerry, el alcalde de la historia, y Mabel. Aunque podría parecer sencilla, la secuencia resultó compleja por su sutileza.

“Es una escena dramática y muy sutil, donde los personajes no están haciendo mucho. Precisamente por eso es difícil”, señaló. En animación, lograr emociones profundas con movimientos mínimos exige una precisión especial para que el público perciba la autenticidad del momento.

Para el equipo de Pixar, el objetivo final es que el público se conecte con los personajes animados de la misma forma en que lo haría con actores reales. “Si el público se ríe o se emociona durante la película, significa que hicimos bien nuestro trabajo”, afirmó el animador colombiano.

Uribe también destacó que, aunque cada proyecto de Pixar es diferente, la experiencia técnica adquirida en producciones anteriores ayuda a mejorar las herramientas y métodos de trabajo, pero ningún trabajo anterior se va a parecer a otro. Sin embargo, cada película implica empezar prácticamente desde cero.

Entre los personajes que más lo sorprendieron durante el proceso creativo se encuentra King George. Según explicó, aunque inicialmente parece un personaje centrado en el humor, su historia revela un lado emocional que termina siendo clave para la trama. Una de las escenas más divertidas lo muestra bailando al estilo de los aeróbicos de los años 80 en una cima, un momento que promete convertirse en uno de los favoritos del público.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.