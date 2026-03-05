La controversia por una película sobre el almirante Padilla quedó sobre la mesa al conocerse que el Gobierno fue el principal gestor de una pieza que muy pronto verá la luz en Colombia.

Sigue a PULZO en Discover

Las críticas surgen pues de acuerdo con información replicada en medios de comunicación se destinó un presupuesto de 15.891 millones de pesos (unos 4 millones de dólares) para la producción.

Uno de los detalles llamativos, además de la presencia del presidente de Colombia como personaje del relato, es la aparición del actor estadounidense Cuba Gooding Jr. como intérprete del mencionado personaje histórico.

La intención del Gobierno con esta inesperado filme es exaltar y darle un reconocimiento a una figura clave en la historia colombiana, por lo que es pertinente conocer más del mismo.

Lee También

Perfil del almirante José Prudencio Padilla

El almirante José Prudencio Padilla López es considerado el máximo héroe naval de Colombia y una de las figuras más determinantes en la consolidación de la independencia de las naciones bolivarianas. Gustavo Petro aparecerá como actor en la película sobre su vida.

Nacido en Riohacha, La Guajira, en 1784, su origen humilde y su condición de mulato no impidieron que se convirtiera en un estratega militar brillante, desafiando las estructuras sociales de la época colonial.

Padilla encarnó la lucha por la libertad desde las aguas, demostrando que el control de los ríos y los mares era fundamental para derrotar definitivamente al imperio español en el continente americano.

Su carrera militar comenzó en la marina española, donde participó en la histórica Batalla de Trafalgar en 1805, experiencia que le otorgó un conocimiento técnico superior sobre la navegación y el combate en altamar.

Sin embargo, su lealtad cambió hacia la causa patriota tras los gritos de independencia en la Nueva Granada. A partir de ese momento, lideró campañas fluviales y marítimas estratégicas, siendo su mayor logro la victoria en la Batalla Naval del Lago de Maracaibo el 24 de julio de 1823. Este enfrentamiento fue el golpe final que selló la independencia de Colombia y Venezuela, expulsando de manera definitiva a la flota real española de estas costas.

A pesar de sus innegables servicios a la República, la vida de Padilla terminó de forma trágica debido a las tensiones políticas internas. Su ascenso militar y su liderazgo entre las clases populares mestizas despertaron recelos en la élite política de la época. En 1828, fue injustamente vinculado con la Conspiración Septembrina, un intento de asesinato contra Simón Bolívar.

Aunque no se presentaron pruebas contundentes de su participación directa, Padilla fue condenado a muerte y fusilado en Bogotá en octubre de ese mismo año. Su ejecución es recordada como una de las mayores injusticias históricas del periodo republicano.

Hoy en día, el legado de Padilla es honrado por la Armada de Colombia, cuya Escuela de Cadetes lleva su nombre. Se le reconoce no solo como un genio de la guerra naval, sino como un símbolo de la inclusión social y del papel fundamental de las poblaciones afrodescendientes en la creación de la nación. Su figura representa la valentía del hombre de mar y el sacrificio por los ideales democráticos.

¿Por qué Cuba Gooding Jr. aparece en la película del almirante Padilla?

El actor estadounidense Cuba Gooding Jr. es protagonista en la película del almirante Padilla, por lo que se conoció que recibirá 2.239 millones de pesos, una cifra equivalente a aproximadamente 594.000 dólares.

La trayectoria del artista es reconocida como ganador del premio Óscar por su participación en ‘Jerry Macguire’, entre otras producciones, con lo que el filme tiene un impulso importante gracias a esa carrera internacional.

Uno de los detalles llamativos es que de hecho Cuba Gooding Jr. no habla español, por lo que queda en vilo si la película será en inglés o se acudirá al doblaje en la posproducción.

Cabe recordar que el actor fue visto cantando el pasado primero de octubre de 2025 en Andrés Carne de Res en Bogotá, aunque no se sabe si fue por esa época cuando se llevó a cabo la filmación.

Análisis sobre qué pasará con el salario mínimo

El Gobierno de Gustavo Petro enfrenta un pulso jurídico tras la decisión del Consejo de Estado de suspender el decreto que fijaba un incremento de 23 % en el salario mínimo y el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo nos explicó cuáles son los efectos de la medida. Esta es la primera vez que en Colombia sucede un hecho de este nivel, razón por la que hay mucha incertidumbre sobre cómo sucederá.