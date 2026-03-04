Millonarios logró un triunfo con categoría, al vencer en Medellín a Atlético Nacional por un partido clave en Copa Sudamericana. El duelo era de vida o muerte para estos clásicos rivales; la derrota no era opción porque implicaba la eliminación del torneo continental.

Con eso, el elenco azul venció 1-3 en su visita al ‘Verdolaga’, en el partido único de primera fase y que determinaba quién seguía en competencia. El ‘Balé azul’ tuvo como gran figura a Rodrigo Contreras, quien anotó dos golazos, y uno de estos desde atrás de la mitad de cancha.

¿Cómo fue el partido Nacional vs. Millonarios por Copa Sudamericana?

El encuentro arrancó ajustado en la mitad de cancha y con aproximaciones por ambos bandos. Sin embargo, el elenco capitalino logró abrir el marcador al minuto 21 con el impresionante tanto de Contreras. El argentino ganó un balón dividido a William Tesillo en el lado del cuadro azul y desde atrás de la mitad de la cancha pateó con fuerza para dejar a David Ospina sin chances.

Sin embargo, la alegría de ese zapatazo duró poco porque Nacional logró el empate parcial a los 28 minutos con un tanto de Nico Rodríguez, quien remató dentro del área para darle una esperanza al ‘Verdolaga’.

Los azules no se dejaron intimidar por el Atanasio Girardot completamente vestido de verde y Leonardo Castro volvió a inclinar la balanza a su favor. El ariete cobró con jerarquía un penalti al minuto 42 para llevar a su equipo al descanso con el 1-2 parcial.

El segundo tiempo arrancó con Nacional buscando a toda costa el empate para seguir con chances de pasar de ronda, mientras Millonarios esperaba agazapado para hacer sus contragolpes y liquidar el partido. Finalmente, así fue: en una jugada de velocidad, Contreras volvió a aparecer en el 75′ para mandar a guardar el balón, que tuvo suspenso al estrellarse primero contra el palo; con eso sentenció el 1-3.

El verde intentó buscar el descuento y la paridad, pero se encontró con un cerrojo azul en la defensa y en el arco, gracias a algunas atajadas de mérito del golero Diego Novoa.

¿Qué sigue en Copa Sudamericana?

Con ese resultado final, el ‘Embajador’ avanzó a fase de grupos, ronda en la que jugará contra otros tres clubes del continente en seis fechas. Para avanzar a octavos de final, deberá quedar entre los dos primeros puestos de su cuadro.

Por su parte, el ‘Verdolaga’ quedó sin chance de jugar torneo continental en lo que resta del año, sumando un doloroso golpe que podría caer hondo en el banquillo dirigido por Diego Arias.

El otro club colombiano que avanzará a grupos se definirá entre la llave de América de Cali vs. Atlético Bucaramanga, partido que se disputará este jueves 5 de marzo a las 7:30 de la noche.

