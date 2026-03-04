Millonarios dio un golpe de autoridad en Medellín y se impuso 3-1 sobre Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot, en una noche que tuvo como gran protagonista a Rodrigo Contreras. El delantero argentino firmó un doblete decisivo que inclinó el clásico a favor del conjunto ‘embajador’ que se clasifica a fase de grupos de Copa Sudamericana.
En un partido intenso, con ritmo alto desde los primeros minutos, el equipo capitalino supo aprovechar sus oportunidades frente al arco rival. Contreras apareció en momentos clave: primero, mostrando oportunismo dentro del área para ampliar la ventaja; luego, sentenciando el compromiso con una definición certera que silenció a la afición local.
¡ES LA CORRIDA DEL AÑO PARA OTRO GOLAZO! Doblete de Rodrigo Contreras para firmar el 3-1 de Millonarios contra Atlético Nacional en el Atanasio Girardot.Lee También
