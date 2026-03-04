Millonarios dio un golpe de autoridad en Medellín y se impuso 3-1 sobre Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot, en una noche que tuvo como gran protagonista a Rodrigo Contreras. El delantero argentino firmó un doblete decisivo que inclinó el clásico a favor del conjunto ‘embajador’ que se clasifica a fase de grupos de Copa Sudamericana.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: [Video] Así fue el gol del empate parcial de Nacional ante Millonarios por Sudamericana)

En un partido intenso, con ritmo alto desde los primeros minutos, el equipo capitalino supo aprovechar sus oportunidades frente al arco rival. Contreras apareció en momentos clave: primero, mostrando oportunismo dentro del área para ampliar la ventaja; luego, sentenciando el compromiso con una definición certera que silenció a la afición local.

Noticia en desarrollo…

* Pulzo.com se escribe con Z