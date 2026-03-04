Atlético Nacional y Millonarios juegan otro clásico, pero esta vez en un compromiso clave por Copa Sudamericana este miércoles 4 de marzo. El que pegó primero fue el conjunto de Bogotá con un gol de otro planeta.

Sobre el minuto 21 de partido, Rodrigo Contreras recuperó un balón dividido y se desplazó a unos metros atrás de la mitad de la cancha. Desde ahí, probó suerte y pateó con fuerza al arco. El balón tomó gran altura y bajó lo suficiente para colgar al golero David Ospina.

Su compañeros corrieron a celebrar el tanto que es poco usual que ocurra. Los jugadores del verde alegaron una supuesta falta previa de Contreras contra William Tesillo, a quien le ganó la pelota antes de anotar. Sin embargo, el juez central consideró que hubo choque legítimo entre ambos y validó la acción.

No obstante, la alegría les duró poco a los azules, ya que su clásico rival empató al minuto 28 con un tanto en los pies de Nico Rodríguez, luego de una jugada colectiva previa.

Sobre el minuto 42, Leonardo Castro volvió a inclinar la balanza a favor de los capitalinos desde un cobro del punto penal, luego de una falta dentro del área. Con ese tanto, las ‘Gallinas’ fueron al descanso con un 1-2 a su favor.

¿Qué se juegan Nacional y Millonarios en Copa Sudamericana?

Los ‘Verdolagas’ y ‘Embajadores’ juegan a partido único la primera fase del segundo torneo más importante del continente. Quien venza en el duelo, llevado a cabo en el Atanasio Girardot, pasará a la fase de grupos, en las que jugarán contra otros tres equipos en seis fechas.

