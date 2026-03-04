Este miércoles, 4 de marzo, sobre las 7:30 de la noche se jugará un partidazo en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín, puesto que Atlético Nacional recibe a Millonarios en la fase previa de la Copa Sudamericana 2026, uno de los partidos entre estos dos equipos más importantes de los últimos años.

Y es que esta rivalidad claramente no es nueva, pero con el paso de los años siguen apareciendo capítulos que dan mucho de qué hablar, ya que se han enfrentado en final de Liga, en final de Copa y ahora, se vuelven a ver las caras después de 19 años en torneo internacional.

Ahora, hay varias variables que hacen que haya un favorito y es el tema de la localía y la hinchada, pues Nacional, por esos dos factores y la nómina que tiene, podría tener una pequeña ventaja, pero destacando que a Millonarios en el Atanasio Girardot no le ha ido mal.

Historial de Nacional vs. Millonarios en Medellín

Y es que curiosamente en las últimas diez ocasiones en las que se han medido en Medellín, el balance es mucho más positivo para el conjunto bogotano, lo cual tiene ilusionados a los hinchas para el juego de la Copa Sudamericana.

En esos 10 encuentros, los resultados han sido los siguientes:

Una victoria para Nacional.

Cuatro victorias para Millonarios.

Cinco empates.

Y es que cabe recordar que antes del último compromiso, Millonarios venía con una racha muy positiva jugando en la capital antioqueña, lo cual igual es un tema a tener en cuenta para este encuentro.

Sin embargo, el Atanasio también se ha convertido en un fortín para el conjunto antioqueño, por lo que sus hinchas confían en que el equipo consiga la victoria y avance a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

Hace cuánto no juega Nacional vs. Millonarios en torneo internacional

Cabe recordar que este es un partido que no se juega desde 2007, cuando en la primera ronda de la Sudamericana el equipo bogotano venció por 2-3 a Nacional en Medellín en el juego de ida y luego, en el de vuelta, se empató 0-0.

