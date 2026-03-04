Atlético Nacional y Millonarios FC se juegan este miércoles 4 de marzo su clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. El sorteo los emparejó en un duelo directo de la fase preliminar, lo que convierte el clásico en un partido definitivo: el ganador avanzará al torneo continental y el perdedor quedará eliminado, sin competencia internacional este año y sin la posibilidad de recibir los millonarios ingresos que otorga la Conmebol.

El compromiso será de ‘vida o muerte’, ya que no hay revancha ni margen de error. Por eso, ambos equipos pondrán en cancha lo mejor de sus plantillas, conscientes de lo que está en juego tanto en lo deportivo como en lo económico.

Sin embargo, el gran ausente del clásico será Edwin Cardona. El volante creativo, referente y ‘10’ del conjunto verdolaga, no podrá disputar el encuentro. En redes sociales surgieron especulaciones: algunos pensaron que se trataba de una decisión técnica de Diego Arias; otros preguntaron si estaba lesionado o incluso cuestionaron su estado físico.

La realidad es diferente. Cardona no jugará por una sanción disciplinaria impuesta por la Conmebol. El mediocampista fue expulsado el 19 de agosto de 2025, en el partido en el que São Paulo FC eliminó a Nacional en los octavos de final de la Copa Libertadores. Aunque la expulsión ocurrió en otro certamen, la normativa establece que la sanción debe cumplirse en el siguiente torneo organizado por la Confederación.

De acuerdo con el numeral 2 del artículo 72 del Código Disciplinario de la Conmebol, las suspensiones se trasladan de competencia cuando el jugador no ha cumplido la totalidad del castigo. Por esa razón, Cardona deberá pagar la fecha pendiente precisamente en este duelo ante Millonarios.

La ausencia del volante cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que en los últimos meses ha sido blanco constante de críticas por su rendimiento irregular. En varios partidos fue señalado por un nivel bajo y por no marcar diferencias en momentos clave. Incluso, al final de la temporada anterior, un sector de la hinchada llegó a pedir su salida del club.

Pese a ese ambiente adverso, el entrenador Diego Arias le ha dado respaldo público y continuidad en el once titular, convencido de su jerarquía y liderazgo dentro del plantel. Cardona sigue siendo uno de los referentes del equipo, tanto por experiencia como por peso en el vestuario.

Ahora, en el partido más importante del semestre, Nacional deberá afrontar el reto sin su ‘10’, obligado a buscar alternativas para suplir una baja que, por reglamento, era imposible de evitar. Esto pone a sonreír a un sector de la hinchada verde que no confía en su presente, pero también a los de Millonarios, que tiene un problema menos entre la gran variedad de jugadores que tienen los antioqueños en el frente de ataque.

