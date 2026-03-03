La rivalidad entre Atlético Nacional y Millonarios es una de las más marcadas e importantes en el fútbol profesional colombiano, pues son dos de los equipos más grandes del país por historia, hinchada, títulos y mucho más.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Habrá clásico colombiano en la Copa Sudamericana: Nacional recibirá a Millonarios)

Ahora, a esa rivalidad se le suma un nuevo capítulo que sin duda dará mucho de qué hablar, ya que por primera vez en 19 años, estas dos instituciones se miden nuevamente en un torneo internacional.

Sí, luego del sorteo llevado a cabo por la Conmebol, quedó definido que en la fase previa de la Copa Sudamericana Nacional recibirá a Millonarios en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín, un compromiso que se llevará a cabo este miércoles, 4 de marzo, a partir de las 7:30 de la noche.

Lee También

Cómo fue el último encuentro internacional entre Nacional y Millonarios

Y es que cabe recordar que la rivalidad entre estos dos equipos se ha expandido internacionalmente con llaves disputadas en Sudamericana, Copa Libertadores e incluso Merconorte.

De hecho, la última vez que se enfrentaron en el ámbito internacional fue en 2007 justamente por Copa Sudamericana, en la primera ronda de esa edición. En aquella oportunidad, Millonarios, con un Ricardo Ciciliano inspirado, ganó por 2-3 en el partido de ida en Medellín y logró la clasificación luego del 0-0 conseguido en el partido de vuelta disputado en Bogotá.

Este es el resumen de lo que ocurrió aquella vez en Medellín:

Desde entonces, estos dos equipos no se han vuelto a enfrentar en el ámbito internacional, pero sí varias veces en el local, tanto en la Liga BetPlay como en la Copa Colombia.

Hablando de estadísticas e historia, cabe recordar que Millonarios lleva una pequeña ventaja sobre el equipo antioqueño, destacando que hasta ahora el historial va de la siguiente manera:

6 victorias para Millonarios.

4 victorias para Nacional.

6 empates.

(Ver también: ¿Millonarios aún puede clasificar a copa internacional? Se le complicaría, pero hace cuentas)

Lo cierto es que el compromiso de este miércoles será muy importante para este año, ya que sin duda es uno de los compromisos que pueden marcar el camino para el resto de la temporada. Por eso, tanto para Nacional como para Millonarios es clave e indispensable avanzar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

* Pulzo.com se escribe con Z