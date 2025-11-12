La clasificación de Millonarios a la Copa Sudamericana se podría embolatar en lo que queda de este 2025, pues el equipo arrancó el año muy bien en la tabla de reclasificación, pero con sus resultados del segundo semestre perdió puestos y ahora incluso se podría quedar por fuera.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Dicen dónde está Néyser Villarreal y por qué no se reporta con Millonarios; le hicieron pedido)

Y es que cabe recordar que este año habrá ocho cupos para torneos internacionales: cuatro para Libertadores y cuatro para Sudamericana, siendo Santa Fe el único con el puesto confirmado. De ahí para abajo, hay varios equipos que están luchando por entrar, recordando que el campeón de Liga tendrá cupo en Libertadores y el de Copa, directamente en Sudamericana.

Por reclasificación, a Millonarios le correspondería ir a la ‘Otra mitad de la gloria’, pero ahora hay unos equipos que le podrían quitar ese lugar precisamente porque no jugará los cuadrangulares.

Lee También

Actualmente, Millonarios marcha séptimo con 70 puntos en la reclasificación, pero detrás vienen equipos como Bucaramanga, que sí disputará cuadrangulares, y Alianza FC, que se juega la clasificación frente a Santa Fe.

La reclasificación está actualmente así:

Equipo Puntos 1. Medellín 84 2. Nacional 80 3. Tolima 79 4. América 77 5. Santa Fe (clasificado) 77 6. Junior 70 7. Millonarios 70 8. Bucaramanga 66 9. Once Caldas 62 10. Alianza FC 58

Ahora, Bucaramanga seguramente superará a Millonarios en esta tabla, pero con Once Caldas y Alianza la situación si depende de qué pase. Alianza, actualmente, necesitaría sumar 12 puntos de los 21 que quedan en juego para superar al ‘Embajador’ y clasificar.

Sin embargo, también hay que tener en cuenta que al conjunto bogotano le queda un compromiso, el de la fecha 20, frente a Boyacá Chicó en condición de visitante. Si gana, respira un poco más en ese objetivo de conseguir la clasificación, pero si vuelve a perder, dependerá hasta de la última fecha de los cuadrangulares para conocer su suerte.

(Ver también: Millonarios les da buena noticia a hinchas, pese a casi quedar eliminado: hay ‘Leo’ para rato)

Así las cosas, además de salir de la Copa Colombia, desaprovechar la oportunidad en el primer semestre y quedar eliminado prematuramente en el segundo semestre, el equipo bogotano también podría quedarse sin torneo internacional, lo cual sería la gota que derrame el vaso en los aficionados.

* Pulzo.com se escribe con Z