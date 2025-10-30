La noche de terror les llegó antes a los hinchas de Millonarios, pues después de que había ilusión por la victoria frente a Santa Fe en el clásico capitalino, el equipo no jugó a absolutamente nada frente a Once Caldas y por eso ya quedó prácticamente eliminado de los cuadrangulares.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Néyser Villarreal, aún vinculado a Millonarios, le dedicó historia a Nacional, que luego borró)

De hecho, el técnico Hernán Torres buscó variables, pero ningún cambio le dio resultado y por eso los aficionados salieron tan molestos del estadio El Campín.

Ante esto, en rueda de prensa el entrenador fue uno de los señalados por el resultado y él simplemente aseguró que recibirá todas las críticas, aunque se quita la responsabilidad de que no armó el equipo.

Lee También

“No me puedo disculpar porque soy el responsable así lleve dos meses. Sabía que la situación era difícil y no me puedo excluir de la responsabilidad. Le dimos solidez al equipo en la parte posterior, hemos tratado de jugar en bloque”, dijo Torres.

Y sobre qué tiene que hacer el equipo para que vuelva a competir el próximo año, agregó: “Esperemos que lleguen los refuerzos para completar esta base que hay. Todos los equipos se refuerzan y Millonarios tiene que reforzarse. Sé que los equipos están en esa diligencia”.

Por su parte, no mencionó nada de su continuidad, recordando que tiene contrato hasta mitad de año de 2026.

Finalmente, el técnico fue cuestionado por los cambios que hizo, ya que Hurtado Cabezas, que es delantero, terminó jugando de volante junto a Mackalister Silva, una decisión que nadie en el estadio entendió. Allí, aseguró que fue por la entrada de Quiñones que le tocó moverlo, pero perdió fuerza ofensiva.

Así, Millonarios se quedó con 22 puntos y es prácticamente imposible que avance, ya que el octavo, por ejemplo, tiene 26 con seis puntos todavía por disputarse.

(Ver también: Dicen dónde está Néyser Villarreal y por qué no se reporta con Millonarios; le hicieron pedido)

Cuándo vuelve a jugar Millonarios

Por lo pronto, Millonarios jugará contra Envigado y Boyacá Chicó en el cierre de la Liga BetPlay, dos compromisos que debe ganar porque por más de que está casi eliminado, en la tabla de reclasificación sigue jugando la clasificación a la Copa Sudamericana.

Estos dos compromisos están con horario aún por definirse, ya que por el aplazamiento del partido entre Chicó y América, todo tuvo que correrse.

* Pulzo.com se escribe con Z