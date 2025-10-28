Independiente Santa Fe no está viviendo días muy tranquilos recientemente, pues el equipo está fuera de los ocho justamente porque en el último partido perdió el clásico capitalino frente a Millonarios en el último minuto gracias al gol de Christian Cañozales.

(Ver también: Santa Fe rugió en Bogotá, mientras que Junior siguió hundiendo al Pasto; tabla de posiciones)

Esto no tiene muy felices a los aficionados bogotanos, ya que desde que Jorge Bava dejó el equipo tirado, el que asumió fue Francisco López y el rendimiento no ha sido el esperado, pues los jugadores no están en su mejor nivel y la clasificación está embolatada.

Ante esto, la dirigencia ya está buscando un nuevo técnico, por lo que muchos sueñan con Rafael Dudamel, pero la idea de Méndez sería completamente diferente.

Quién puede ser el técnico de Santa Fe

La idea del equipo, según filtró el ‘Vbar’ de Caracol Radio, sería traer de vuelta a Pablo Peirano, el uruguayo que fue despedido a principio de año por quedar fuera de la Copa Libertadores a manos de Iquique y que luego dirigió a Nacional de Uruguay.

Allí, luego de malos rendimientos, fue despedido y actualmente se encuentra libre, por lo que la dirigencia lo buscaría en los próximos meses para asuma al equipo para 2026, recordando que tiene el reto de Copa Libertadores.

🚨🦁Pablo Peirano es el PRIMER CANDIDATO para dirigir a Santa Fe 👉El entrenador uruguayo es el primero en la lista de opcionados para ocupar el banquillo ‘cardenal’ 📻🔥#ElVbarCaracol con TODOS los detalles, aquí: https://t.co/7z5GmaEmfa pic.twitter.com/9AiqGp2rmw — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) October 28, 2025

Cabe recordar que en el tiempo que estuvo en el equipo bogotano, Peirano dirigió un total de 69 partidos, ganando 28, empatando 20 y cayendo en 21 oportunidades, alcanzando un rendimiento del 50.2 %.

Por lo pronto, todo dependerá también del resultado del equipo en este campeonato, pues si queda eliminado se busca de inmediato un técnico, pero si clasifica se hará un análisis con toda la junta directiva.

(Ver también: Bava dejó botado a Santa Fe a mitad de torneo y ahora exige pagos extras; lío con el DT)

Cuándo vuelve a jugar Santa Fe

Por lo pronto, a Santa Fe le quedan tres compromisos muy complicados, pero el primero será frente al Junior en Barranquilla este miércoles, 29 de octubre, a partir de las 6:10 de la tarde en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

