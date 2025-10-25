El estadio Nemesio Camacho El Campín se convertirá este sábado 25 de octubre en un verdadero escenario de pasiones cuando Independiente Santa Fe reciba a Millonarios en la edición 324 del clásico bogotano, correspondiente a la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2025.

Pero esta no es una confrontación cualquiera: para los ‘Embajadores’, una derrota podría significar el adiós prematuro a los cuadrangulares semifinales, dejando a la capital sin uno de sus grandes protagonistas en la recta final del torneo.

El pitazo inicial está programado para las 6:20 p. m. Bajo la dirección arbitral de Jhon Ospina, ambos equipos saltarán al gramado con la soga al cuello. Santa Fe, que tiene 22 puntos, llega como local en busca de un triunfo que lo afiance en la zona de clasificación y le devuelva la confianza tras un irregular semestre.

Por su parte, Millonarios, con apenas 18 unidades, enfrenta su final anticipada. Una victoria los impulsaría a 21 puntos, acercándolos a tres del octavo lugar (actualmente en poder de Águilas Doradas con 24), pero un traspié los eliminaría matemáticamente de la pelea, uniéndolos al grupo de los ya desahuciados como La Equidad, Envigado y Pasto.

Santa Fe vs. Millonarios EN VIVO

Acá la transmisión en vivo del clásico capitalino:

5:45 p.m2025-10-25T17:45:50-05:00 ID: bwpce Once inicial de Santa Fe Andrés Mosquera Marmolejo será suplente. Esta es la nómina del León 🦁 que disputará desde las 6:20 pm la Fecha 17.#VamosSantaFe 🇲🇨 pic.twitter.com/wdzYyOuajS — Independiente Santa Fe (@SantaFe) October 25, 2025

5:44 p.m2025-10-25T17:44:25-05:00 ID: mfxze Once inicial de Millonarios para el clásico Así formará el azul, liderado por el capitán, David Mackalister Silva. 💙🎶🔥 Nuestra voz la repiten los siglos… ¡BOGOTÁ! ¡BOGOTÁ! ¡BOGOTÁ! 💛❤️Ⓜ️✨ ▶ Este es nuestro XI Inicial para enfrentar a Santa Fe en El Campín.#HerenciaEmbajadora ✨️ pic.twitter.com/iz4mVeQCC0 — Millonarios FC (@MillosFCoficial) October 25, 2025

