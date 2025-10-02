Este miércoles, primero de octubre, Independiente Santa Fe, actual campeón de Colombia, protagonizó una sorpresiva eliminación de la Copa Colombia a manos de Independiente Medellín.

Y es que es sorpresiva porque por más de que el conjunto antioqueño es uno de los que mejor juega actualmente, el ‘Cardenal’ había conseguido el resultado a favor en el compromiso de ida disputado en el Atanasio Girardot, por lo que tenía que aguantar para avanzar de ronda.

Sin embargo, Medellín salió con todo el ímpetu y de la mano de Francisco Fydriszewski y Francisco Chaverra logró darle vuelta al resultado para ganar 0-3 en el estadio de Techo en Bogotá y así consolidar la clasificación gracias al 2-4 en el marcador global.

🕦90’ + 5’ Termina el partido en Techo pic.twitter.com/cgSeKrCc6i — Independiente Santa Fe (@SantaFe) October 2, 2025

Ante esto, llegaron muchas criticas por parte de los aficionados, pero el primero en salir a dar la cara fue el técnico encargado del equipo, Francisco López, quien dijo que aunque fueron superados en muchos momentos del partido, Santa Fe pecó fue en la falta de definición.

“Ponerme a puntualizar sobre un jugador o sobre el planteamiento sería un error de mi parte y un irrespeto. Volvimos a entregarnos, teniendo tan poco tiempo de trabajo y recuperación. Si hubiéramos ganado estaríamos diciendo que lo sacamos de la mejor forma. Hicimos lo que el partido nos fue pidiendo. No es por sacar el paraguas, pero jugamos mucho mejor hasta el minuto 40. Justo en errores puntuales se nos va el juego”, dijo el entrenador.

Sin embargo, pese a este eliminación, se mostró optimista con respecto a lo que se viene en la Liga BetPlay, pues agregó: “Como ven, estamos comprometidos con el bicampeonato. Estamos entre los ocho, pero esto nos duele. Es un club grande que tiene que estar peleando por todos los objetivos”.

Por lo pronto, el equipo bogotano se enfocará en la liga, en la cual actualmente está metido en el grupo de los ocho, pero que igual necesita seguir sumando para alcanzar la clasificación lo más pronto posible.

Cuándo vuelve a jugar Santa Fe

Así las cosas, a los jugadores les toca sacudirse y seguir adelante, pues el siguiente encuentro será hasta el domingo 12 de octubre frente a Llaneros a partir de las 2:00 de la tarde en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

