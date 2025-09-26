Independiente Santa Fe ha estado en el centro de discusión en los últimos días debido a la salida del técnico Jorge Bava, campeón del primer semestre, pues le llegó una oferta de Cerro Porteño de Paraguay y no dudó mucho para aceptarla en medio del campeonato.

Y es que esa situación ha sido toda una novela porque cuando comenzó a salir la información, el presidente del conjunto ‘Cardenal’, Eduardo Méndez, ofreció una rueda de prensa en la que aseguró que en un 99 % que se iba a quedar.

Sin embargo, luego del partido con Independiente Medellín por Copa Colombia se confirmó la salida al fútbol paraguayo, pues todo indica que le ofrecieron hasta 3 veces más lo que ganaba en Colombia.

Más allá de esta situación, que cuando hay tanta plata de por medio es muy difícil retener a un técnico o a un jugador, la situación se complicó porque según explicó el presidente de la institución, ahora está exigiendo unos pagos extras que no se entienden por qué.

Fue en diálogo con Carlos Antonio Vélez donde Méndez dijo: “El empresario (de Jorge Bava) ya habló con nuestra contadora, nuestra gerente, diciendo que va a exigir los cobros ‘no sé qué’. Facilité la ida, pero tampoco que vengan a atropellarnos, no debe ser así”.

“Tras de cotudos con paperas”, le respondió Vélez con una sonrisa, haciendo evidencia a lo descarado que llegó a ser el entrenador, ya que además de dejar el equipo botado en medio del torneo, ahora también quiere que le paguen más cosas.

Lo cierto es que así terminó el capítulo de Bava con Santa Fe, quien llegó a mitad del torneo pasado, el equipo le captó la idea de juego y así salió campeón frente a Independiente Medellín, consiguiendo la anhelada estrella número 10.

Cuándo vuelve a jugar Santa Fe

De esta manera, ya con ‘Pacho’ López a la cabeza mientras se designa a un nuevo técnico, Santa Fe sigue en búsqueda de clasificar al grupo de los 8, pero para eso debe superar a La Equidad el próximo domingo, 28 de septiembre, a partir de las 6:20 de la tarde.

Actualmente, el cuadro ‘Cardenal’ marcha noveno con 17 puntos, los mismos que el Deportivo Cali que está en la octava posición de la Liga BetPlay.

