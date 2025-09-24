Independiente Santa Fe, vigente campeón de la Liga, afronta uno de los momentos más agitados de su temporada justo antes de enfrentar a Independiente Medellín en los cuartos de final de la Copa Colombia.

El conjunto bogotano visita este miércoles 24 de septiembre el estadio Atanasio Girardot para disputar el partido de ida de la serie, pero el ambiente previo está marcado por la inminente salida del técnico uruguayo Jorge Bava, quien tendría todo listo para convertirse en el nuevo entrenador de Cerro Porteño de Paraguay.

Desde inicios de semana comenzaron a circular versiones sobre la oferta del club paraguayo y la posibilidad de que Bava pusiera fin a su vínculo con Santa Fe, pese a que apenas lleva unos meses al frente del equipo.

La situación escaló el martes, cuando en rueda de prensa el presidente del club, Eduardo Méndez, confirmó que efectivamente hay un interés real desde Asunción. “Dependerá de él su renovación”, admitió Méndez, dejando en claro que la decisión final está en manos del técnico.

Ese mismo día, el plantel viajó a Medellín para preparar el duelo copero. Bava se negó a entregar declaraciones a la prensa en el aeropuerto, alimentando la incertidumbre sobre su continuidad.

Las horas siguientes confirmaron lo que ya era un secreto a voces. Según el periodista Diego Rueda, de ‘El VBar Caracol’, el compromiso de este jueves en Medellín será el último de Bava como entrenador del club capitalino.

Medios paraguayos coinciden en que el estratega uruguayo aterrizaría este mismo jueves en Asunción para ultimar detalles de su contrato.

Elkin Kobs, periodista que sigue de cerca la actualidad del ‘ciclón’, explicó en diálogo con ‘Planeta Fútbol’, de Antena 2, que el itinerario de Bava ya está definido.

“Jorge Bava dirigirá contra Medellín y viajará mañana a Paraguay. El viernes será presentado como nuevo técnico de Cerro Porteño”, aseguró. Incluso, agregó que en Asunción “el tema se dio por cerrado” y que el entrenador tiene programado tomar su vuelo inmediatamente después del compromiso de Copa Colombia.

Acá, lo que dijo el periodista paraguayo:

🎙️ “En Cerro Porteño el tema se dio por cerrado, ya la contratación está hecha. Mañana va a tomar el vuelo con destino a Asunción, el viernes se hará la presentación oficial. Ya Jorge Bava es el nuevo entrenador”, Elvin Kobs, periodista paraguayo.#PlanetaFútbol pic.twitter.com/LLuq84SkCw — Win Sports (@WinSportsTV) September 24, 2025

De acuerdo con esta versión, la oficialización del vínculo se produciría el 26 de septiembre. El debut de Bava con su nuevo club podría darse apenas un día después, cuando Cerro Porteño visite a Sportivo Luqueño por la liga paraguaya.

El club bogotano no se ha pronunciado oficialmente sobre quién quedaría encargado del plantel luego de la partida del técnico. En el entorno del equipo se mencionan varias opciones internas para asumir de manera interina mientras la dirigencia toma una decisión definitiva.

Mientras tanto, el duelo en Medellín cobra todavía más relevancia: será la despedida de Jorge Bava en el banco de los ‘cardenales’. Un partido clave para las aspiraciones de Santa Fe en la Copa Colombia y, al mismo tiempo, el cierre de un ciclo breve, pero intenso que dejará huella en el equipo capitalino.

