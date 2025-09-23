Quedan pocos días para que ruede el balón y se dé inicio al Mundial sub-20 de la Fifa 2025, torneo que reúne a las selecciones nacionales juveniles del fútbol masculino de todo el mundo y de la cual salen la mayoría de los talentos para el futuro.

El certamen se llevará a cabo en Chile desde el 27 de septiembre hasta el próximo 19 de octubre, con 24 selecciones clasificadas de las distintas confederaciones. Cada plantel contará con 21 jugadores inscritos, entre ellos 3 arqueros.

Los partidos se disputarán en cuatro ciudades centrales: Santiago, Rancagua, Valparaíso y Talca, con estadios seleccionados por Fifa.

(Vea también: Dos jugadores de la Selección Colombia sub-20, apartados por indisciplina: técnico dio nombres)

Lee También

En la competencia habrá seis grupos de cuatro equipos (del A al F). Los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros avanzan a octavos de final; luego, cuartos, semis y final. Se implementará por primera vez el Football Video Support, una versión simplificada del VAR, probada con éxito en torneos femeninos recientes.

Cómo quedaron los grupos del Mundial sub-20

Grupo A Chile Nueva Zelanda Japón Egipto

Grupo B Corea del Sur Ucrania Paraguay Panamá

Grupo C Brasil México Marruecos España

Grupo D Italia Australia Cuba Argentina

Grupo E Estados Unidos Nueva Caledonia Francia Sudáfrica

Grupo F Colombia Arabia Saudita Noruega Nigeria

Calendario de Selección Colombia en Mundial sub-20 de Chile

Colombia vs. Nigeria, 29 de septiembre, 6:00 p. m.

Colombia vs. Noruega, 2 de octubre, 3:00 p. m.

Nigeria vs. Colombia, 5 de octubre 6:00 p. m.

Convocados de la Selección Colombia sub-20

Jordan García Bonnet – Fortaleza CEIF.

Alexéi Rojas fedorushchenko – Arsenal FC (ING).

Luis Mena Padilla – Atlético Huila.

Simón García Valero – Atlético Nacional.

Julián Bazán Medina – Deportivo Pereira.

Yeimar Mosquera Mosquera – Aston Villa (ING).

Weimar Vivas Palacios – Red Bull Bragantino (BRA).

Carlos Sarabia Barrios – Millonarios FC.

Juan Arizala Micolta – Deportivo Independiente Medellín.

Elkin Rivero Almario – Atlético Nacional.

Luis Landázuri Cuenú – Atlético Nacional.

Kener González Mosquera – América de Cali.

Royner Benítez Hernández – Águilas Doradas .

José Cavadía Pedraza – América de Cali.

Joel Romero – América de Cali.

Jordan Barrera Herrera – Botafogo (BRA).

Jhon Rentería Arias – Sarmiento (ARG).

Joel Canchimbo Morales – Junior FC .

Oscar Perea Abonce – AVS Futebol SAD (POR).

Neiser Villarreal Quiñones – Millonarios FC .

Emilio Aristizábal Chavarriaga – Fortaleza CEIF.

* Pulzo.com se escribe con Z