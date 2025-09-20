La Selección Colombia Sub-20, bajo la dirección técnica de César Torres, ultima detalles para su participación en el Mundial de la categoría que se disputará en Chile.

Con el objetivo de llegar lejos en el torneo, Torres decidió excluir a dos jugadores clave del pasado Sudamericano Sub-20 en Venezuela, Keimer Sandoval y John Edwin Montaño, ambos con experiencia en clubes europeos, por actos de indisciplina.

“Montaño y Keiner son chicos que antes que futbolistas son seres humanos. Uno de nuestros deberes es ayudar a entregar al país buenos seres humanos”, afirmó Torres en rueda de prensa.

Y agregó: “Tienen aspectos disciplinarios por mejorar, agotamos todos los recursos con ellos y tomamos la decisión que no iban a estar más con el equipo porque no se adaptaban a las normas de convivencia”,

Cabe recordar que ambos jugadores tuvieron un rol relevante en el Sudamericano sub-20 disputado en Venezuela. Sandoval participó en siete de los nueve encuentros, siendo titular en cinco. En total, sumó 486 minutos en el torneo.

Por su parte, Montaño estuvo presente en los nueve partidos, aunque solo fue titular en tres, incluyendo los duelos decisivos contra Chile y Uruguay en la fase final. Anotó un gol frente a Bolivia y acumuló 388 minutos de juego.

Cuándo debuta la Selección Colombia en el Mundial sub-20

Colombia debutará en el Mundial sub-20 el próximo 29 de septiembre contra Arabia Saudí, en Talca. Posteriormente, enfrentará a Noruega el 2 de octubre y cerrará la fase de grupos contra Nigeria el 5 de octubre.

Torres, enfocado en armar un equipo competitivo, explicó el proceso de preparación.

“Desde el 30 estamos en este último ciclo premundialista, con dos objetivos claros. Uno era servir de ‘sparring’ de las mayores, después cuando ellos van a jugar sus partidos con Venezuela nos ocupamos de trabajar nosotros, y seleccionar los jugadores del Mundial y se hizo en el juego con Paraguay, se les dio la oportunidad a jugadores que tenemos en observación para definir su situación, siempre con el objetivo de ganar, pero priorizando el objetivo de seleccionar bien los jugadores que vamos a tener”, precisó.

