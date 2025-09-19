En una noche que quedará grabada en la memoria de los aficionados al equipo femenino del Real Madrid, Linda Caicedo terminó como la absoluta protagonista de la victoria 3-0 sobre el Eintracht Frankfurt, por la vuelta de la tercera ronda clasificatoria de la Uefa Women’s Champions League.

Con un global de 5-1 a su favor, las merengues aseguraron por quinto año consecutivo su presencia en la fase de Liga del torneo continental, pero el verdadero espectáculo lo protagonizó la vallecaucana de 20 años, quien no solo firmó un golazo, sino que regaló una asistencia al estilo de Diego Maradona que dejó boquiabiertas a sus propias compañeras.

Esa jugada maradoniana, culminando en un pase milimétrico a Signe Kallesoe Bruun, encapsuló la genialidad de Caicedo y reafirmó por qué es considerada una de las mayores promesas del fútbol mundial.

Todo ocurrió al minuto 34. Ahí, en una jugada que evoca los mejores recuerdos del Diego de los 80, Linda Caicedo recogió el esférico cerca de su propia área, casi en el círculo central.

Lo que siguió fue una obra de arte en movimiento: 70 metros de pura genialidad, driblando a seis defensoras del Frankfurt con una mezcla de velocidad explosiva, cambios de ritmo y control quirúrgico del balón.

Acá, la jugada en cuestión:

Finalmente, en lugar de definir ella misma, optó por la generosidad: un pase filtrado, suave, pero preciso, al espacio donde Signe Kallesoe Bruun esperaba. La danesa, compañera de Caicedo en el ataque madridista, solo tuvo que tocar el balón de primera para meterlo al arco.

¿Cómo fue el gol de Linda Caicedo con Real Madrid?

Linda Caicedo, lejos de conformarse, puso la guinda al pastel al minuto 60. Después de otra jugada personal, sacó un remate cruzado y ajustado al ángulo que Altenburg (arquera rival) solo pudo ver pasar. 3-0.

Acá, el gol de Linda Caicedo:

Y la colombiana Linda Caicedo remata su gran partido marcando gol después de una gran jugada colectiva. #HalaMadrid | #UWCL pic.twitter.com/uAWJanwbDv — 🤍 Misa 🤍 Malena Ortiz (@Misa_CF) September 18, 2025

Gol, asistencia maradoniana y otra asistencia previa: el triplete perfecto de la colombiana, que acumuló así un gol y dos pases gol en apenas 77 minutos sobre el césped, antes de ser sustituida por Athenea del Castillo. Como era de esperarse, recibió una merecida ovación.

Pau Quesada, el técnico del Real Madrid, no escatimó elogios en rueda de prensa. “Linda quiere ser la mejor del mundo, y actuaciones como esta lo demuestran. Es humilde, trabajadora y tiene un talento único. Hoy bailamos a su ritmo”, declaró el entrenador catalán.

Esta no es una actuación aislada. En la temporada 2024-25, Caicedo disputó 24 partidos en la Liga F (1.710 minutos), con 9 goles y 8 asistencias; en Champions, 6 encuentros (447 minutos) y 3 tantos. En total, 12 goles y 10 asistencias en 32 de 41 partidos posibles con el Madrid.

Números que la posicionan como una de las jugadoras más influyentes de Europa, superando incluso lesiones pasadas que la obligaron a pausar su carrera.

