Este jueves 18 de septiembre, Benfica hizo oficial lo que muchos ya esperaban: José Mário dos Santos Mourinho Félix, más conocido como José Mourinho, firmó como nuevo entrenador del club luso.

‘The special one’, como se le conoce, selló un contrato hasta el final de la temporada 2026-27. No obstante, según comunicó el equipo, 10 días después del último partido oficial de la temporada 2025-26, tanto Benfica como Mourinho tienen la opción de no continuar el acuerdo para la siguiente campaña.

El paso de Mourinho el club portugués tiene un impacto para el fútbol colombiano, pues deja de dirigir a Jhon Jáder Durán (quien lo acompañaba en sus filas en el Fenerbahçe), para ahora hacerse cargo de Richard Ríos, mediocampista antioqueño que llegó al Benfica esta temporada procedente del Palmeiras.

Ríos, de hecho, se había convertido ya en una de las piezas clave del equipo que dirigía Bruno Lage, el entrenador saliente; Mourinho hereda entonces no solo la responsabilidad del equipo, sino también la presión de mantener el nivel que Ríos ha mostrado desde su llegada.

¿Cómo ha sido la carrera de José Mourinho?

El portugués es uno de los entrenadores más reconocidos del fútbol mundial, con una trayectoria llena de éxitos, polémicas y momentos memorables.

Ha dirigido grandes clubes de Europa como Porto, Chelsea, Inter de Milán, Real Madrid, Manchester United, Tottenham y Roma.

Ha ganado múltiples ligas, copas nacionales y también Champions League (por ejemplo, con el Inter en 2010 consiguió el triplete: liga italiana, copa y Champions).

En su más reciente experiencia estuvo al frente del Fenerbahçe, de Turquía, del que salió después de la eliminación del club en la fase previa de la Champions League.

Volver a Benfica significa, además de un reto deportivo, un regreso simbólico: Mourinho empezó su carrera como entrenador en Portugal, y había pasado cerca de 25 años sin dirigir a ‘las Águilas’ como timonel principal.

