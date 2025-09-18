En las últimas horas se confirmó la muerte de Karen Daniela Márquez Barrios, exjugadora profesional que integró la plantilla de Fortaleza CEIF en la Liga Femenina de 2017.

(Vea también: Dayro Moreno no para y marca doblete en Sudamericana; sueña con la semifinal)

¿Quién era Karen Daniela Márquez Barrios?

Márquez Barrios tenía 32 años. Durante la temporada 2017 de la Liga Femenina vistió la camiseta de Fortaleza CEIF, club con el que disputó seis partidos oficiales. Aunque no se consolidó en el fútbol profesional, siguió ligada al deporte practicando y compitiendo en fútbol 7.

En dicha modalidad, la jugadora representó a equipos como Gol 7 Colombia, donde era reconocida por su disciplina y compañerismo. Dicho equipo, así como Fortaleza, confirmaron su deceso por medio de sus redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Club GOL7 Colombia (@gol7colombia)

Excompañeras, entrenadores y clubes han enviado mensajes de condolencia a su familia. Desde el entorno del fútbol femenino se ha resaltado su aporte al deporte y su papel como una de las jugadoras que hizo parte del crecimiento de la Liga Femenina en sus primeras ediciones.

Hasta el momento, no se han revelado detalles oficiales sobre las causas de su muerte ni el lugar exacto donde ocurrió el hecho. La información disponible se limita a confirmaciones de fuentes cercanas al fútbol femenino y reportes iniciales en redes sociales.

Karen Daniela Márquez Barrios no solo era una deportista, sino un ejemplo de perseverancia y dedicación en un deporte que ha enfrentado múltiples desafíos en Colombia.

Su partida deja un vacío en el fútbol femenino, pero su memoria perdurará en los corazones de quienes la conocieron y admiraron.

* Pulzo.com se escribe con Z