En la tarde de este miércoles, 13 de agosto, se llevó a cabo el partido entre Independiente Santa Fe y América de Cali por la tercera jornada del campeonato femenino, un partido muy llamativo porque son dos de los equipos más fuertes del ámbito nacional.

El compromiso terminó 0-1 a favor del cuadro vallecaucano, gracias al gol de la delantera Elexa Bahr sobre el minuto 61 de partido.

Sin embargo, la fiesta del fútbol se vio empañada debido a actos entre los aficionados y el cuerpo técnico del cuadro visitante, pues faltando un minuto para terminar el partido, la jueza tuvo que parar por presuntos actos de racismo contra las jugadoras.

De hecho, el entrenador del América, Carlos Hernández, explicó:

Reacción del DT Carlos Hernández y la jugadora Nayeli Chará ante las agresiones racistas durante el partido por liga femenina entre @AmericaCaliFem vs. @LeonasSantaFe. El juego lo ganó América 1×0 gol de Elexa Bahr. @Caracol_Cali (Rueda de prensa Dimayor) pic.twitter.com/NiThFaRfzE — Jose Alberto Ortiz R (@joseperiodista) August 14, 2025

Además, el América sacó un comunicado diciendo: “Por las negras de nuestro equipo, los negros del equipo profesional, de nuestro cuerpo técnico, de nuestras categorías en formación, por los negros que hacen parte de nuestra historia como institución, por los negros del país, levantamos una voz de protesta contra estos actos de discriminación que empañan en el fútbol, un deporte que debe vivirse con respeto y en paz”.

Sin embargo, desde Santa Fe la respuesta no fue positiva, pues el entrenador Ómar Ramírez tildó incluso de “dramático” al técnico rival: “Pongámonos serios, Carlos, que se ponga serio, pa qué se mete con el público, y el utilero también, no le dijeron negro. Yo he ido a Cali y nos tratan muy mal, y ya… es cierto que hay que atacar el racismo, pero lo de hoy no… que no sea dramático”.

Qué va a pasar con Independiente Santa Fe

Ante este tema, que es bastante importante, el conjunto bogotano tomó una determinante decisión que fue, mientras avanzan las investigaciones, no recibir público en el estadio El Campín cuando el equipo femenino sea local.

Esta es una decisión bastante llamativa porque los partidos que se vienen son frente a Millonarios y Atlético Nacional, dos juegos que iban a tener una gran cantidad de público.

Partidos afectados: clásico capitalino ante Millonarios del 18/08 y frente a Atl. Nacional FI del 24/08. 📸 IDRD – Ind. Santa Fe Femenino. pic.twitter.com/Y5c1Ickdma — Fémina Football (@feminafootball) August 14, 2025

Dimayor, por su parte, simplemente condenó este tipo de hechos, pero ahora quedará determinar si habrá alguna clase de sanción al cuadro ‘Cardenal’.

