El pasado 6 de agosto, en Bogotá, el Movistar Arena se convirtió en escenario de graves disturbios poco antes de que iniciara el concierto de Damas Gratis, agrupación argentina de cumbia que se presentaría esa noche.

Barristas e hinchas de equipos como Millonarios y Santa Fe protagonizaron enfrentamientos que obligaron a cancelar el espectáculo. Varias personas resultaron heridas y un hombre, identificado como Sergio Blanco, murió cerca del lugar.

Según información preliminar, Sergio, miembro de la barra Albirroja Sur, habría sido atropellado en la calle 63 mientras intentaba huir del enfrentamiento que se desató dentro del recinto.

La familia de la víctima contó a City TV que, aunque el hecho ocurrió el miércoles, hasta este 9 de agosto, fecha de publicación de esta nota, Medicina Legal no ha entregado el cuerpo.

Sus allegados habían organizado las exequias para el fin de semana, pero deberán esperar una nueva fecha. Cabe recordar que, en los últimos días, varios amigos y conocidos de Sergio Blanco hicieron una colecta para ayudar a la familia con los gastos fúnebres.

Asimismo, este noticiero también conoció que los parientes de Sergio Blanco no descartan tomar medidas legales contra el conductor fantasma que lo arrolló y acabó con su vida.

¿Qué pasó con Sergio Blanco, hincha que murió cerca del Movistar Arena?

Sergio Blanco, de 30 años, era padre de una niña de 8 años y miembro activo de la Guardia Albirroja Sur, un grupo de seguidores del Independiente Santa Fe y que fue arrollado por una camioneta blanca en la calle 63, cerca de la NQS.

Mónica, hermana de Sergio, relató que la noche del concierto se tornó caótica cuando un grupo numeroso derribó la puerta 5 del Movistar Arena. Dentro del recinto estallaron peleas con armas blancas y sillas lanzadas como proyectiles, según recogió El Tiempo.

La tensión aumentó con la llegada de hinchas de Millonarios, rivales de Santa Fe, que irrumpieron de forma violenta. Sergio y sus amigos intentaron defenderse, pero fueron superados en número. Lo más grave, según Mónica, fue que la logística permitió el ingreso de armas a personas de ambos bandos.

En medio de la huida, una camioneta que circulaba a alta velocidad atropelló a Sergio y escapó. Cuando familiares y amigos llegaron, ya no había nada que hacer: “Cuando lo toqué, estaba completamente frío”, recordó Mónica. El conductor sigue prófugo y es buscado por las autoridades.

