Un impactante accidente de tránsito ocurrió este viernes 8 de agosto en el suroriente de Bogotá, en el que estuvo involucrado un bus. El incidente se presentó sobre la tarde y ocurrió exactamente en la calle 46 sur con carrera 11 este del barrio Bellavista, localidad de San Cristóbal.

Al parecer, el vehículo se quedó sin frenos cuando bajaba por una calle de la zona, que está en una pendiente pronunciada ya que este sector está construido sobre un cerro. Ante tal situación, el conductor perdió el control, mientras el automotor tomaba una velocidad considerable por el impulso que tomó.

El chofer intentó maniobrar, por lo que durante la bajada resultó chocando contra algunas casas, las cuales se vieron visiblemente afectadas. En algunos videos se observó que los inmuebles que embistió el bus tuvieron daños en sus fachadas, con algunas de sus paredes derribadas.

De hecho, el vehículo, en medio de su descontrol también alcanzó a llevarse un poste de energía, el cual arrastró varios metros con todo y cables. Finalmente, la flota fue a parar sobre un separador que funciona como zona verde, por lo que también se llevó unas ramas de árboles.

Las imágenes muestran que el bus quedó prácticamente sin su parte delantera, pues la gran mayoría de la lata se desprendió. Además de ello, quedó abollado en su costado izquierdo, sin varias de sus ventanas y la puerta del conductor desprendida.

Según informes preliminares, el accidente dejó a una persona herida que, al parecer, se trataría del chofer. Al lugar llegaron ambulancias y miembros de la Policía, que acordonó la zona donde el bus fue a parar.

