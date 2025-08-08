Uno de ellos estará ubicado en Mosquera, Cundinamarca, más exactamente en la vía que comunica a Chía con Girardot, corredor que también es muy utilizado por los que viajan desde el norte hasta Anapoima, dijo el gobernador del departamento, Jorge Emilio Rey, en Red Más Noticias.

“Esta es la primera en la que arrancamos cimentación. Necesitamos construir 112 pilones y llevamos construidos 16. Acá, por el alto tráfico que hay en este corredor, […] se necesitaba hacer este puente de 400 metros de longitud, que tiene una pendiente de 5 % y en donde los pasajeros podrán ascender y descender por rampas y escaleras”, declaró el funcionario en el medio.

Las otras dos estaciones elevadas estarán en Bogotá, aunque no están definidos los puntos exactos. No obstante, una de ellas quedarían sobre la avenida 68, dio a entender el funcionario de Cundinamarca.

Las estaciones elevadas serían unos de los desafíos más grandes que tiene el Regiotram de Occidente, por la excavaciones que hay que hacer para montar la infraestructura necesaria.

¿Cuál es el recorrido del Regiotram de Occidente?

Este tren de cercanías 100 % eléctrico conectará el occidente del departamento con el centro capitalino en aproximadamente 40 kilómetros, y pasando por Funza, Madrid, Mosquera y Facatativá.

El trayecto comienza en el centro de Bogotá, en la intersección de la calle 26 con la carrera 17, donde se conectará con la primera línea del metro. Avanzará hacia el occidente por la calle 22, atravesando sectores estratégicos, con estaciones en los siguientes puntos:

Calle 26.

NQS.

Carrera 40.

Carrera 50.

Avenida 68.

Avenida Boyacá.

Avenida Ciudad de Cali.

Fontibón.

Catam.

Luego de pasar la estación de Catam, el tren continúa hacia Cundinamarca, atravesando:

Funza (dos estaciones: Funza 1 y Funza 2)

Mosquera (también con dos paradas).

Madrid (Madrid 1 y Madrid 2).

El Corzo.

Facatativá (estación final).

