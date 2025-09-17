Las directivas del conjunto ‘Verdolaga’ ya trabajan en quién será el nuevo entrenador del equipo, luego de que oficializaran la salida de Javier Gandolfi, justo después de cometer el error de alinear cuatro extranjeros en la derrota contra Atlético Bucaramanga.

Es así que la prensa antioqueña ya está poniendo sobre la mesa algunos nombres que tendrían las directivas para reemplazar al argentino en el banquillo.

Según el periodista Mauricio Agudelo, que cubre la actualidad de los equipos antioqueños en Win Sports, el argentino Luis Zubeldía, el uruguayo Vicente Sánchez y el español Miguel Ángel Ramírez son los candidatos más fuertes para llegar a Atlético Nacional.

Sin embargo, se conoció que Miguel Ángel Ramírez ya le habría dicho que no a las directivas del cuadro antioqueño.

El español Miguel Ángel Ramírez NO está entre los candidatos para dirigir a Nacional. El próximo entrenador será probable/ EXTRANJERO. Ahora los jugadores pasan al foco — Mauricio Gonzalez Arteaga (@MauricioGPF) September 16, 2025

Lo cierto es que, según informaron en Blu Radio, el entrenador de Nacional sería extranjero, por lo que quedarían descartados algunos nombres como Alexis Henríquez, Alejandro Restrepo, Leonel Álvarez, Juan Cruz Real, Rafael Dudamel, Alberto Gamero, Juan Carlos Osorio y Reinaldo Rueda.

COMUNICADO OFICIAL – Salida Javier Gandolfi 📄🇳🇬 pic.twitter.com/4gHwnTxKoN — Atlético Nacional (@nacionaloficial) September 17, 2025

