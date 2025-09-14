La derrota de Nacional contra Bucaramanga no solo dejó malas sensaciones, sino que también le dejó una sanción millonaria por culpa del técnico, ya que alineó cuatro jugadores extranjeros durante el enfrentamiento, algo que está prohibido en el torneo local. De hecho, el mismo entrenador admitió toda la responsabilidad de ese error en la rueda de prensa.

A pesar que el club antioqueño se mete en podios mundiales y sigue siendo el más grande Colombia, últimamente ha pasado por momentos completamente complicados, como lo son la eliminación de la Copa Libertadores por penales, tras una actuación para el olvido de Edwin Cardona, quien en la llave de ida y vuelta no logró destacarse, erró cobros y terminó expulsado.

La multa para Atlético Nacional será una derrota por tres goles y una sanción económica equivalente a 20 salarios mínimos mensuales (28’470.000 pesos), según el artículo 83 del Código Disciplinario Único. Lo anterior, considerando que en el artículo 34 de la Liga se establece que está prohibido que los clubes pongan a más de tres jugadores extranjeros en cancha.

En este sentido, el error del equipo verde y de Javier Gandolfi, técnico de la escuadra antioqueña, fue que decidieron meter en el minuto 76 a Billy Arce (Ecuador), cuando en el campo todavía estaban Facundo Batista (Uruguay), Camilo Cándido (Uruguay) y Juan Bauzá (Argentina).

¿Cuántos jugadores extranjeros pueden tener los clubes colombianos?

La normativa del fútbol profesional colombiano establece un límite para la inclusión de jugadores extranjeros en las plantillas de los equipos. Cada club tiene la facultad de inscribir hasta cuatro futbolistas nacidos fuera del país en su nómina oficial. Esta reglamentación busca equilibrar la competitividad, permitiendo a los equipos fortalecerse con talento foráneo, sin saturar las oportunidades para los jugadores locales.

No obstante, la regla para los partidos es más restrictiva. Al momento de conformar la alineación, únicamente tres de estos jugadores extranjeros pueden estar simultáneamente en el campo de juego. Este límite en cancha se aplica tanto para los titulares como para los sustitutos, asegurando que siempre exista una mayoría de futbolistas colombianos participando activamente en los encuentros del torneo.

¿Cuándo vuelve a jugar Atlético Nacional y contra quién?

El próximo encuentro de Atlético Nacional será el próximo domingo 21 de septiembre, cuando visite a Unión Magdalena. El partido, correspondiente a la fecha 12 de la Liga BetPlay, se disputará en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta. Los ‘verdolagas’ buscarán sumar puntos valiosos para tratar de escalar a la parte alta de la tabla de posiciones, ya que se encuentra quinto y podría quedar sexto por la diferencia de gol cuando se aplique la sanción por alinear cuatro extranjeros.

